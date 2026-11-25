Джошуа – Фьюри. Стало известно точное время начала супербоя

Поединок британских боксеров Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа начнется в ночь на 12 декабря 2026 года в 03:30 по киевскому времени. Выход участников на ринг запланирован на полчаса раньше, в 03:00. Завершение встречи ожидается около 02:30.

Местом проведения встречи станет стадион Principality Stadium в Кардиффе (Уэльс). На кону будет титул суперчемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA.

Тайсон Фьюри подерется с Энтони Джошуа

Время начала главного боя официально согласовал городской совет Кардиффа. На заседании в среду, 25 ноября, специальный лицензионный комитет одобрил проведение мероприятия в ночные часы и разрешил продлить работу арены до 03:30 по местному времени.

Сравнения Фьюри и Джошуа. Источник: ESPN

Необходимость такого графика связана с телевизионной аудиторией в США. Трансляцию организует Netflix, поэтому начало поединка перенесли на более позднее время, удобное для американских зрителей. Первый гонг прозвучит в 20:30 11 декабря по восточному времени США.

Согласно утвержденному расписанию, боксеры выйдут на ринг в 01:00 12 декабря по британскому времени, а бой начнется в 01:30. Завершение встречи ожидается около 02:30.

Боксеры выйдут на ринг в 01:... Развернуть

Решение совета предусматривало дополнительные меры безопасности. На стадионе вместимостью 77 тысяч зрителей увеличат количество сотрудников службы порядка и полиции, а также организуют дополнительные автобусные и железнодорожные рейсы. Продажа алкоголя в общественных барах на территории арены должна прекратиться в 01:00, тогда как в VIP-зонах ее разрешили продолжить до 03:00.

Энтони Джошуа

Противники позднего проведения мероприятия выражали опасения из-за шума и возможных неудобств для жителей соседних районов. Однако заявка организаторов получила официальное одобрение.

В соглавном поединке вечера встретятся бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер и конголезский супертяжеловес Мартин Баколе. Последний заменил австралийца Джея Опетаю, который отказался от участия из-за травмы руки.

Уайлдер подереться с Баколе

Баколе имеет в профессиональном боксе 22 победы, два поражения и одну ничью. Уайлдер подходит к встрече с рекордом 45 побед, четырех поражений и одной ничьей.

Полное расписание предварительных боев организаторы пока не представили. Дополнительные поединки карда объявят позднее.