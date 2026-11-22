"Динамо" с фантастическим ударом пяткой победило в матче с шестью голами. Видео

"Динамо" одержало победу над "Оболонью" в киевском дерби 13-го тура чемпионата Украины. Встреча на стадионе имени Валерия Лобановского завершилась со счетом 4:2, причем три мяча хозяева забили уже в первой половине игры.

Поединок начался с атак "Динамо", и уже на третьей минуте Томаш Кендзера открыл счет. После подачи в штрафную защитник киевлян фантастическим ударом пяткой подправил мяч в ворота Федоривского.

На восьмой минуте встречи в Киеве объявили воздушную тревогу, из-за чего арбитр остановил игру. После отбоя команды вернулись на поле, и матч возобновился на пятой минуте после паузы.

На 16-й минуте преимущество хозяев увеличил Пьер Мунгенге. Нападающий первым оказался на мяче после того, как голкипер "Оболони" среагировал на первый "выстрел", и с близкого расстояния отправил его в сетку. Для французского футболиста этот гол стал первым в составе "Динамо".

Еще через пять минут киевляне довели счет до 3:0. Кеассе Ба обыграл защитника на правом фланге и прострелил вдоль ворот, а Шола с близкого расстояния переправил мяч в пустые ворота.

"Оболонь" ответила на 24-й минуте. После подачи с левого фланга Георгий Бущан неудачно сыграл на выходе и не попал по мячу. Голкипер также помешал разобраться в эпизоде своему защитнику Сычу, от которого мяч оказался в воротах "Динамо". В протоколе взятие ворот записали как автогол.

До перерыва команды обменялись несколькими опасными атаками. На 44-й минуте Владимир Бражко заставил Федоривского переводить мяч на угловой после мощного удара из-за пределов штрафной. Незадолго до окончания первого тайма Мунгенге обыграл вратаря гостей, однако тот сбил нападающего за пределами штрафной площадки. Арбитр назначил штрафной, а Федоривскому показал желтую карточку.

В начале второго тайма "Оболонь" провела двойную замену. На 48-й минуте Морозко проверил Бущана ударом из штрафной, но голкипер "Динамо" справился с попыткой.

На 55-й минуте хозяева получили право на пенальти. После навеса Ба мяч попал в руку Прокопенко в штрафной площади гостей. К точке подошел Николай Шапаренко и на 56-й минуте уверенно переиграл Федоривского, установив счет 4:1.

В дальнейшем "Оболонь" могла сократить отставание. На 58-й минуте Морозко выдал передачу на Теслюка, который оказался практически один перед воротами, но пробил выше перекладины. Еще один опасный момент гости создали на 77-й минуте: после удара с нескольких метров Бущан успел выставить руку и отбил мяч, сохранив преимущество своей команды.

На последней минуте Динамо сами себе привезли пенальти. Кендзера и Бущан не разобрались в штрафной, быстрее всех среагировал на ситуацию Устименко, который заставил голкипера "Динамо" нарушить правила. Полегенько точно реализовал 11-метровый.

В турнирной таблице подопечные Кендерика занимают третье место, отставая от лидирующего шахтера на 4 очка и имея одну игру в запасе.