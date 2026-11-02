"Динамо" в меньшинстве выиграло матч УПЛ с историческим рекордом Ярмоленко. Видео

Киевское "Динамо" одержало победу в матче 11-го тура Премьер-лиги с "Кривбассом", который вошел в истории национального футбольного первенства. "Бело-синие" обыграли своего соперника на выезде 2:0, а атакующий вингер команды Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром турнира, оформив 125-й гол в турнире.

Столичная команда провела своей третий поединок под руководством тренера Мацея Кендзерека и выглядела явным фаворитом. Стартовые минуты игры сложились неплохо для хозяев, который сумели создать несколько острых моментов у ворот "Динамо".

"Динамо" обыграло "Кривбасс". Источник: УПЛ

Ярмоленко переписал историю УПЛ. Источник: ФК "Динамо" Киев

Однако на 18-й минуте форвард киевлян Матвей Пономаренко замкнул навес с правого фланга от Ярмоленко. Интересно, что сначала арбитры зафиксировани офсайд, однако после просмотра видеоповтора изменили свое решение.

А перед самым перерывом в матче состоялся исторический эпизод: Ярмоленко реализовал пенальти и стал лучшим бомбардиров в истории чемпионата Украины, побив достижение другой легенды "Динамо" Максима Шацких.

Ярмоленко получил красную ка... Источник: скриншот видео УПЛ ТВ Развернуть

Интересно, что уже через пять минут после этого вингер киевлян получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве на всю вторую половину.

Несмотря на численное преимущество, "Кривбасс" не смог воспользоваться ситуацией. Киевляне старались ловить хозяев на контратаках. В итоге счет на табло так и не изменился, а "Динамо" набрало очередные три очка в турнирную таблицу.