"Динамо" в матче с удалением обыграло "Карпаты" в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" победило львовские "Карпаты" со счетом 1:0 в центральном матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги. Единственный гол на 66-й минуте забил Матвей Пономаренко, а за четыре минуты до этого гости остались в меньшинстве после удаления Назария Русина.

Единственный гол забил Пономаренко. Источник: ФК Динамо

На 34-й минуте "Карпаты" забили гол, однако после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Чебера Алькайна.

На 62-й минуте Русин получил вторую желтую карточку за фол на вратаре "Динамо" Георгии Бущане.

Через четыре минуты Пономаренко воспользовался численным преимуществом хозяев: после передачи Назара Волошина нападающий пробил с разворота в нижний угол ворот.

Пономаренко забил пятый гол в нынешнем сезоне УПЛ и возглавил бомбардирскую гонку.

"Динамо" набрало 16 очков и поднялось на третье место в таблице. У "Карпат" осталось 14 баллов.

Турнирная таблица

В следующем туре, 18 октября, киевляне сыграют на выезде с "Полесьем", а львовяне примут "Эпицентр".