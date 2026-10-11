"Динамо" в матче с удалением обыграло "Карпаты" в УПЛ. Видео
Поединок состоялся в столице
Киевское "Динамо" победило львовские "Карпаты" со счетом 1:0 в центральном матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги. Единственный гол на 66-й минуте забил Матвей Пономаренко, а за четыре минуты до этого гости остались в меньшинстве после удаления Назария Русина.
Единственный гол забил Пономаренко.
Источник: ФК Динамо
На 34-й минуте "Карпаты" забили гол, однако после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Чебера Алькайна.
На 62-й минуте Русин получил вторую желтую карточку за фол на вратаре "Динамо" Георгии Бущане.
Через четыре минуты Пономаренко воспользовался численным преимуществом хозяев: после передачи Назара Волошина нападающий пробил с разворота в нижний угол ворот.
Пономаренко забил пятый гол в нынешнем сезоне УПЛ и возглавил бомбардирскую гонку.
"Динамо" набрало 16 очков и поднялось на третье место в таблице. У "Карпат" осталось 14 баллов.
Турнирная таблица
В следующем туре, 18 октября, киевляне сыграют на выезде с "Полесьем", а львовяне примут "Эпицентр".
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