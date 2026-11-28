"Динамо" пропустило на 88-й и 91-й и сенсационно проиграло аутсайдеру в УПЛ. Видео

Киевляне потерпели домашнее поражение от одесского "Черноморца" в матче 14-го тура чемпионата Украины. Встреча на стадионе имени Валерия Лобановского завершилась со счетом 0:2, причем оба мяча гости забили в последние минуты основного времени и компенсированного времени.

В первом тайме "Динамо" имело заметное преимущество и чаще угрожало воротам соперника. Однако реализовать свои моменты хозяева не смогли. В частности, отличиться могли Владимир Бражко и Пьер Мунгенге, но их попытки не завершились голами.

По ходу встречи игра дважды прерывалась из-за воздушных тревог. После возобновления матча киевляне продолжили атаковать, но оборона одесситов справлялась с давлением.

Развязка наступила в концовке. На 88-й минуте после розыгрыша углового защитник "Черноморца" Марьян Фарина отправил мяч в ворота хозяев и открыл счет.

В компенсированное время Даниил Алефиренко убежал в контратаку, вышел один на один с голкипером и на 90+2-й минуте установил окончательный результат.

Главный тренер одесситов Роман Григорчук после матча назвал победу "футбольным счастьем". По его словам, команда выполнила тактический план на девять из десяти баллов и сумела ограничить сильные стороны киевлян.

Поражение оставило "Динамо" на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. В активе киевского клуба 26 очков, отставание от лидирующего "Шахтера" составляет четыре балла.

"Черноморец" благодаря победе набрал 12 очков и занимает 12-ю позицию.

Кроме того, прервалась продолжительная голевая серия "Динамо" в противостоянии с одесским клубом. Киевляне впервые за 31 очный матч не смогли забить "Черноморцу". До этой встречи столичная команда отличалась в 30 играх подряд.