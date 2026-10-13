Двумя мячами. В Китае забит "самый невероятный гол в истории футбола". Видео

В матче второго китайского дивизиона между "Шэньси Юнайтед" и "Фошань Наньши" два футбольных мяча практически одновременно оказались в одних воротах. Видео необычного эпизода появилось в китайской социальной сети Weibo, где пользователи окрестили его самым невероятным голом в истории футбола.

Два гола в одной атаке. Источник: Кадр из видео

Курьез произошел 11 октября в матче 26-го тура Первой лиги Китая. Встреча проходила на поле "Шэньси Юнайтед" и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

В начале второго тайма, когда "Шэньси Юнайтед" вел со счетом 2:0, на поле одновременно находились два мяча. Во время атаки хозяев нападающий "Фошань Наньши" Маме Эндиайе заметил посторонний мяч и ударил по нему в направлении собственных ворот.

Два мяча оказались в воротах. Источник: Кадр из видео

В это же время игроки "Шэньси Юнайтед" продолжили атаку основным мячом. Вратарь отбил первый удар, однако соперник добил мяч в сетку. Практически одновременно туда же закатился второй мяч, который ранее отправил в сторону ворот Эндиайе.

Таким образом, в одном эпизоде оба мяча оказались в одних воротах. Однако судья не засчитал взятие ворот и показал Эндиайе желтую карточку за неспортивное поведение.

Несмотря на отмененный гол, "Шэньси Юнайтед" одержал крупную победу со счетом 5:1. Нападающий хозяев Астрит Сельмани забил четыре мяча в этой встрече.