Двух украинских биатлонисток отстранили от первой в сезоне гонки Кубка IBU. Фотофакт
Шейгас и Шевченко не стартовали в Швеции
Биатлонистки сборной Украины Валерия Шейгас и Ирина Шевченко не были допущены к первой гонке сезона Кубка IBU. Наши соотечественницы были дисквалифицированы еще до выхода на старт соревнований, дебютный этап которых принимает шведский Идре Фьель.
Украинские спортсменки были наказаны согласно параграфу А пункта 11.3.4 официальных правил проведения турнира. Дисциплинарные санкции применяются к участникам Кубка IBU, если он нарушили требования к допуску, вышли на трассу в экиприровке или с инвентарем, запрещенных правилами, или с неверным стартовым номер, или были замечены в нарушениях во время разминки перед стартом.
Ирина Шевченко.
Источник: Instagram Ирины Шевченко
Украинок дисквалифицировали...
Источник: IBU
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Точная причина дисквалификации украинок не называется. После отстранения Шейгас и Шевченко в спринтерской гонке приняли участие три украинки – Ксения Приходько, Лилия Стеблина и Дарина Чалык. Девушки выступили неудачно, не попав даже в топ-40.
Напоним, накануне мужской индивидуальной гонкой отрылся новый сезон Кубка мира по биатлону. Первый же старт соревнований принес грандиозную сенсацию.
Валерия Шейгас.
Источник: Instagram Валерии Шейгас
Результаты женского спринта...
Источник: biathlon.com.ua
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Как сообщал OBOZ.UA, накануне нового сезона Международный союз биатлонистов (ISU) отказался возвращать в свои турниры россиян.
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