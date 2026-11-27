Двух украинских биатлонисток отстранили от первой в сезоне гонки Кубка IBU. Фотофакт

Шейгас и Шевченко не стартовали в Швеции

Биатлонистки сборной Украины Валерия Шейгас и Ирина Шевченко не были допущены к первой гонке сезона Кубка IBU. Наши соотечественницы были дисквалифицированы еще до выхода на старт соревнований, дебютный этап которых принимает шведский Идре Фьель.

Украинские спортсменки были наказаны согласно параграфу А пункта 11.3.4 официальных правил проведения турнира. Дисциплинарные санкции применяются к участникам Кубка IBU, если он нарушили требования к допуску, вышли на трассу в экиприровке или с инвентарем, запрещенных правилами, или с неверным стартовым номер, или были замечены в нарушениях во время разминки перед стартом.

Ирина Шевченко. Источник: Instagram Ирины Шевченко

Украинок дисквалифицировали... Источник: IBU Развернуть

Точная причина дисквалификации украинок не называется. После отстранения Шейгас и Шевченко в спринтерской гонке приняли участие три украинки – Ксения Приходько, Лилия Стеблина и Дарина Чалык. Девушки выступили неудачно, не попав даже в топ-40.

Напоним, накануне мужской индивидуальной гонкой отрылся новый сезон Кубка мира по биатлону. Первый же старт соревнований принес грандиозную сенсацию.

Валерия Шейгас. Источник: Instagram Валерии Шейгас

Результаты женского спринта... Источник: biathlon.com.ua Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, накануне нового сезона Международный союз биатлонистов (ISU) отказался возвращать в свои турниры россиян.