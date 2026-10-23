"Очень испугался. До сих пор трясет": игрок "Динамо" описал кошмарный момент мачта с "Кудривкой". Видео

Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак признался, что был шокирован столкновением с хавбеком "Кудривки" Иваном Петряком во время матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги. Футболист "бело-синих" отметил, что просто выключился из игры после того, как соперника срочно увезли без сознания со стадиона на скорой помощи.

Об этом Дубинчак заявил в эфире УПЛ ТВ, комментируя кошмарный момент. Игрок сборной Украины извинился за эпизод перед близкими Петряка, а также испытал облегчение, узнав, что Иван пришел в себя и даже требовал выпустить его вновь на поле стадиона "Динамо".

Владислав Дубинчак (справа). Источник: ФК "Динамо" Киев

Петряка уносят с поля. Источник: скриншот видео

"Честно, я очень испугался. Первое – хочу очень извиниться перед семьей Ивана, родителями. Потому что такое видеть родителям, жене, детям – это очень страшно. Я, наверное, после этого момента немного выключился из игры, потому что морально это немного тяжело. Потому что мне действительно стало страшно. Как я слышал, с ним все хорошо, обязательно после игры поеду к нему в больницу, пообщаюсь с ним, попрошу прощения. Я не хотел, просто так получилось. Меня до сих пор трясет. Надеюсь, больше никому не придется сталкиваться с такими моментами", – прокомментировал Дубинчак.

Напомним, "Динамо" добыло нервную победу над "Кудривкой" в матче, который стал первым для нового тренера киевлян Мацея Кендзерека.

Болельщик с футболкой "Петряка". Источник: ФК "Кудривка"

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" объявило о том, что тренерский штаб команды после отставки Игоря Костюка возглавили два иностранца.