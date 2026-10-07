"Очень больно": стало известно, что происходило в раздевалке сборной Украины после поражения от Венгрии

Защитник сборной Украины Эдуард Сарапий признался, что он и его партнеры были обескуражены поражением от Венгрии в четвертом туре Лиги наций. Футболист житомирского "Полесья" подчеркнул, что команда полностью выложилась на поле, а в раздевалке после финального свистка царила полная тишина.

Об этом Сарапий заявил в эфире канала "Megogo Футбол Первый". 27-летний футболист добавил, что украинскую сборную трудно упрекнуть в наплевательском отношении и низкой самоотдаче, но это не отменяет неудачный старт подопечных тренера Андреа Мальдеры в турнире.

Сборная Украины по футболу

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"После финального свистка мы зашли в раздевалку, и там царила полная тишина. Ребята оставили на поле все силы, поэтому нам точно не в чем себя упрекнуть в плане самоотдачи. Конечно, очень больно снова проиграть, особенно при таком ходе матча. Но сегодня каждый из нас выложился на максимум и сделал все возможное для победы", – сказал Сарапий.

Отметим, что после поражения от венгров украинцы опустились на третье место в группе 2 дивизиона В Лиги наций. Следующий матч "сине-желтые" проведут в Белфасте с лидерами из Северной Ирландии 14 ноября. Известный тренер Мирон Маркевич после игры назвал худшего в составе команды Мальдеры.

Эдуард Сарапий. Источник: УАФ

Андреа Мальдера

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины после поражения от Венгрии в Лиге наций пропустила вперед Россию в мировом рейтинге.