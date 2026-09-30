Жена Зинченко показала, с каким струдностями сталкивается при покупке продуктов в Украине. Фотофакт
Влада Седан опубликовала две...
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Влада Зинченко поделилась в соцсетях забавным эпизодом из семейной жизни, связанным с походом ее мужа за покупками. Футболист сборной Украины Александр Зинченко столкнулся с неожиданной проблемой в супермаркете, пытаясь выбрать нужную банку тунца среди десятков похожих вариантов.
Телеведущая и блогер опубликовала в Threads скриншоты переписки с супругом. На снимках видно, что игрок лондонского "Арсенала" отправил жене фотографию полки с консервами и попросил объяснить, какой именно продукт необходимо взять.
Влада показала листування з Олександром
Источник: threads.com/@v.lada_sedan
"Їх тут 1000000000. Поясни мені тупому", – написал футболист, показав широкий ассортимент тунца Rio Mare на витрине "Сильпо".
Зінченко не зміг вибрати тунця
Источник: threads.com/@v.lada_sedan
В ответ Влада уточнила, что нужен верхний вариант на полке. Однако даже после этого Александр, судя по переписке, продолжил сомневаться в выборе. На следующем снимке он выделил предполагаемую покупку кругом, чтобы убедиться, что нашел именно тот товар.
Публикация быстро привлекла внимание подписчиков. Многие пользователи узнали в ситуации собственный опыт семейных покупок, когда большое количество похожих упаковок в магазинах вызывает вопросы даже при наличии подробных инструкций.
"Кожного разу, коли відправляю чоловіка за продуктами", – подписала Влада скриншоты переписки с любимым.
Влада Седан опублікувала лис...
Источник: threads.com/@v.lada_sedan
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