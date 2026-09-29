"Уместно обратиться..." Зеленский поздравил Шевченко с юбилеем

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Андрея Шевченко с 50-летием. Он поблагодарил бывшего капитана и главного тренера сборной Украины за моменты радости и гордости, которые национальная команда продолжает дарить украинцам.

В своем обращении Зеленский отметил особый статус Шевченко для страны. По словам президента, в день 50-летия к человеку, который является национальной легендой Украины, уместно обратиться официально: "Андрей Николаевич".

Андрій Шевченко

При этом Зеленский подчеркнул, что для него Шевченко остается прежде всего человеком, который много лет приносил украинцам положительные эмоции. Поэтому президент обратился к нему просто: "Шево! С днем рождения!".

Отдельно Зеленский поблагодарил Шевченко за эмоции, которые сборная Украины подарила болельщикам в последние дни.

"Спасибо за все! Особенно за такие нужные в эти тяжелые дни эмоции: для всех наших людей и всех наших воинов", – написал президент в соцсетях, прикрепив совместную фотографию.

Зеленський і Шевченко

Завершая поздравление, Зеленский пожелал Шевченко новых побед, успехов национальной сборной и Украине, а также мира для всех украинцев.

Главные достижения Андрея Шевченко

Андрей Шевченко начал профессиональную карьеру в киевском "Динамо" и стал одним из главных игроков команды Валерия Лобановского в конце 1990-х. В сезоне 1998/99 он помог киевлянам дойти до полуфинала Лиги чемпионов, а в четвертьфинале против мадридского "Реала" забил оба мяча в ответной встрече. В ноябре 1998 года Шевченко также оформил хет-трик в матче с "Барселоной", завершившемся победой "Динамо" со счетом 4:0.

Андрій Шевченко. Источник: instagram.com/adidasukraine

В 1999 году украинец перешел в "Милан". В составе итальянского клуба он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2002/03, реализовав победный пенальти в серии после матча с "Ювентусом", а в 2004 году получил "Золотой мяч". За "Милан" Шевченко забил 173 мяча во всех турнирах.

После перехода в "Челси" форвард выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги. В 2009 году он вернулся в "Динамо", где завершил игровую карьеру в 2012 году.

Андрій Шевченко. Источник: скріншот відео з YouTube-каналу «Бомбардир»

За сборную Украины Шевченко провел 111 матчей и забил 48 голов. Этот показатель остается национальным рекордом. На чемпионате мира 2006 года он помог украинской команде впервые в истории выйти в четвертьфинал турнира.

В 2016 году Шевченко возглавил сборную Украины. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Евро-2020.

Андрій Шевченко виступає за... Развернуть

26 января 2024 года Шевченко был избран президентом Украинской ассоциации футбола на четырехлетний срок.