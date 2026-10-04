"Днепр" обыграл "Прикарпатье-Говерлу" на выезде в Суперлиге GGBET

"Днепр" на выезде обыграл "Прикарпатье-Говерлу" и одержал вторую подряд победу на старте регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET. Матч состоялся 4 октября в Ивано-Франковске и завершился со счетом 70-84 в пользу гостей.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

"Прикарпатье-Говерла" – "Днепр" 70:84 (15:13, 17:25, 20:22, 18:24)

"Прикарпатье-Говерла":Говард (15 + 5 передач + 2 подбора), Старцев (16 + 7 передач + 6 подборов + 3 перехвата), Дроздов (4 + 2 подбора), Лесик (9 + 6 подборов), Морозов (15 очков) – стартовый состав; Дюпин (6 + 2 подбора), Мейджор (2 + 3 передачи), Дмитренко (1 + 1 подбор), Кузнецов (0), Горобченко (0 + 2 перехвата), Дунец (0), Добош (2 очка).

"Днепр":Колдомасов (3 + 2 подбора), Сорочан (0), Сипало (12 + 7 подборов + 3 перехвата), Тимофеенко (12 + 4 подбора), Горобченко (4 + 3 передачи) – стартовый состав; Смитюх (16 + 6 подборов), Бондарчук (5 очков), Конев (11 + 4 передачи + 3 подбора), Закурдаев (16 + 3 передачи + 2 подбора), Загреба (5 + 5 подборов).

Ключевые моменты матча

"Прикарпатье-Говерла" активно начала матч, совершив рывок 6:0 и в целом выиграв первую четверть со счетом 15:13. Однако уже во второй четверти "Днепр" реабилитировался и вышел в лидеры, выиграв десятиминутку с восьмиочковым преимуществом и зафиксировав на табло к перерыву – 32:38.

Во второй половине днепряне методично увеличили свое преимущество вдвое. Сначала обеспечили себе +8 перед началом последней четверти, а в течение решающих минут почти удвоили отрыв и уже в комфортном режиме сохранения результата завершали противостояние с "Говерлой".

Герой матча

В "Днепре" сегодня самые результативные игроки выходили со скамейки запасных. Хороший матч провел новичок команды Артем Смитюх, набрав 16 очков и 6 подборов. Также отметились Закурдаев (16 + 3 передачи + 2 подбора) и Конев (11 + 4 передачи + 3 подбора). Из стартовой пятерки лучшие показатели у Тимофеенко (12 + 4 подбора) и Сипала (12 + 7 подборов + 3 перехвата). Именно Даниила и признали MVP матча.

В "Прикарпатье" лучшим игроком на паркете стал капитан команды Сергей Старцев (16 + 7 передач + 6 подборов). Защитника существенно поддержали: Говард (15 + 5 передач + 2 подбора) и Морозов (15 очков).

Цифры матча

41:28 – подборы в пользу "Днепра", в частности 15 на чужом щите против 11.

45% против 43% – преимущество в точности у "Днепра". Победители реализовали 25 из 55, из которых – 5/14 трехочковых (35%). "Прикарпатье-Говерла" – 25 из 57 и лишь 7/23 с периметра (30%)

29/33 (87%) – штрафные броски – ключевой фактор, который и принес "Днепру" победу. У "Говерлы" – 13/23 (56%).

21:21 – большое и одинаковое количество потерь у обеих команд.

7:6 – по очкам второго шанса в пользу "Днепра".

53:11 – блестящий результат запасных "Днепра".