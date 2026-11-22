"Днепр" не без труда обыграл "Киев-Баскет" в Суперлиге GGBET

Днепр завершил 7-й тур регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET сложной победой над Киев-Баскетом, реабилитировавшись за вчерашнее разгромное поражение от Харьковских Соколов.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет – Днепр 71:75 (16:23, 22:15, 16:22, 20:25, 17:15)

Киев-Баскет: Мэй (13 + 9 подборов + 4 передачи + 7 перехватов), Маркив (11 + 3 подбора + 6 передач), Лихой (7 + 4 подбора), Кабациура (16 + 2 подбора + 5 передач), Холод (10 + 9 подборов) – старт; Пирогов (0), Бутко (3 + 3 подбора), Хант (8 + 2 подбора + 2 передачи), Малич (0).

Днепр: Колдомасов (3 + 3 подбора + 4 передачи), Сорочан (16 + 7 подборов + 3 передачи), Сипало (0 + 4 подбора), Тимофеенко (6 + 2 передачи), Закурдаев (16 + 6 подборов + 3 передачи) – старт; Смитюх (10 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Бондарчук (2), Дубоненко (6), Загреба (1 + 7 подборов), Горобченко (0), Конев (15 + 5 подборов).

Киев-Баскет – Днепр. Источник: ФБУ

Главное в матче

Центральный матч игрового дня состоялся в столице, где Киев-Баскет встречал Днепр. Действующие чемпионы подошли к игре с подопечными Валерия Плеханова после тяжелого поражения днем ранее от Харьковских Соколов, тогда как киевляне вышли сегодня на паркет, одержав вчера победу над Запорожьем.

Первая четверть противостояния прошла на качелях – лидер менялся несколько раз, однако благодаря рывку 9:0 в конце "Днепр" выиграл десятиминутку со счетом 23:16. В следующем периоде на площадке продолжилась равная борьба, в результате которой хозяева восстановили равновесие. На перерыв команды ушли при счете 38:38 на табло.

Киев-Баскет – Днепр. Источник: ФБУ

Во второй половине матча "Днепр" вновь перехватил инициативу, а вместе с ней получил двузначное преимущество, которое выглядело довольно угрожающим для хозяев. Однако 6 очков подряд от Кабацюры в конце третьей четверти добавили интриги перед заключительным отрезком, на который команды вышли при счете 54:60. В итоге дело дошло до борьбы в клатче. К счастью для подопечных Владимира Коваля, они в очередной раз вернули комфортное преимущество, которого хватило, чтобы выдержать финальный натиск "Киев-Баскета".

Итоговый счет – 71:75.

Герой матча

Максим Закурдаев. За 28 минут на площадке набрал 16 очков, сделал 6 подборов (в том числе ключевой в концовке) и отдал 3 результативные передачи, реализовав 4/7 из-за трехочковой дуги. Показатель эффективности – 17.

Киев-Баскет – Днепр. Источник: ФБУ

Цифры матча

43:39 – преимущество Днепра по подборам. В том числе 14 против 6 на чужом щите.

36:26 – Днепр довольно уверенно переиграл Киев-Баскет в "краске".

34:14 – вклад запасных игроков Днепра был значительно весомее, чем выступление скамейки Киев-Баскета.

17:11 – киевляне чаще теряли мяч, пропустив вследствие этого 15 очков.