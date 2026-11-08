"Днепр" с захватывающей концовкой удержал победу в матче Суперлиги GGBET

Днепр одержал непростую победу над Нико-Баскетом со счетом 82:80 в домашнем матче регулярного чемпионата по баскетболу в Суперлиге GGBET. Нико-Баскет в последней четверти набрал 30 очков и бросал на победу, но проиграл этот матч.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Днепр, Шинник

Днепр – Нико-Баскет 82:80 (27:11, 16:19, 19:20, 20:30)

Днепр: Сорочан 17, Колдомасов 13 + 6 подборов + 8 передач, Тимофеенко 13 + 6 подборов, Закурдаев 9, Сипало 2 + 6 подборов – старт; Загреба 17 + 7 подборов, Бондарчук 5, Дубоненко 4, Смитьюх 2, Горобченко 0

Нико-Баскет: Симпсон 20 + 10 подборов, Карпюк 10 + 14 подборов, Самфонов 9, Водолазский 8, Лукьян 3 – старт; Мартин 18 + 7 передач, Стрижак 10 + 7 подборов, Гарбар 2, Бешетя 0

Главное в матче

Днепр лучше начал матч, уже в середине первой четверти повел +19, но Нико-Баскет постепенно нашел свою игру и выровнял ситуацию на площадке.

В дальнейшем Нико-Баскет пытался сократить отставание, но Днепр уверенно удерживал двузначную дистанцию. Переломный момент наступил в четвертой четверти, когда Нико-Баскету все же удалось преодолеть отметку в -10, приблизиться к минимуму и даже сравнять счет.

В концовке мы увидели яркий данк Карпюка, точный дальний бросок в прыжке Мартина, сравнявший счет, но Колдомасов в ответ реализовал 4/4 штрафных. В последней атаке Сафонов бросал издали на победу, но не попал.

Днепр – Нико-Баскет. Источник: ФБУ

Герой матча

Иван Колдомасов провел на площадке почти 35 минут, преимущественно выстраивая все атаки Днепра, а в концовке сохранил силы и хладнокровие для реализации штрафных. В итоге у него 13 очков, 6 подборов и 8 передач.

По 17 очков у Днепра набрали Евгений Сорочан и Сергей Загреба.

У Нико-Баскета отметим легионеров Джамира Симпсона с 20 очками и 10 подборами, а также Криса Мартина с 18 очками.

Цифры матча

50-40 Нико-Баскет выиграл подборы у Днепра в этом матче

16 потерь допустили игроки Нико-Баскета, после которых Днепр набрал 18 очков. Днепр допустил 10 потерь, а Нико-Баскет набрал 9 очков после потерь

20-15 в пользу Нико-Баскета по очкам в быстрых отрывах

40-36 Нико-Баскет набрал больше очков из трехсекундной зоны, но по очкам второго шанса 19-13 в пользу Днепра

16:0 совершил Днепр рывок в первой четверти и вел +19. У Нико-Баскета самый большой рывок – 10:0