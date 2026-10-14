Дмитрий Скапинцев: Для меня было бы очень важно выступить на чемпионате мира, особенно в такой сложный для Украины период

Центровой сборной Украины по баскетболу Дмитрий Скапинцевв интервью пресс-службе ФБУ рассказал о первых матчах в составе клуба "Лейма Корунья" в чемпионате Испании, а также поделился ожиданиями от предстоящих важных матчей национальной команды в отборе на ЧМ-2027.

Три стартовых матча в составе "Леймы" в чемпионате Испании позади. Каковы первые впечатления от начала сезона – и от игры команды, и от собственного выступления?

— Впечатления положительные, ведь было очень интересно попасть в эту лигу. Стиль баскетбола в нашей команде меня немного удивил – мы играем очень близко к тому, как играют в G-Лиге, как бы странно это ни звучало. Наш тренер пропагандирует быстрый баскетбол с очень активной ротацией. Здесь нет такого понятия, как плохой бросок – баскетбол очень динамичный, много атак после первой передачи. Ну и в целом лига очень быстрая. Мы уже сыграли несколько матчей: первый матч против "Барселоны" стал моментом "welcome to ACB", после чего выиграли второй матч против "Бильбао", а в третьей игре уступили "Сарагосе". Продолжаем работать.

Когда ты подписывал контракт, какие у тебя были ожидания и почему ты выбрал именно эту команду?

- Для меня самым главным было то, что команда играет в чемпионате Испании. Команда поднялась из второго дивизиона, хотя уже была в Лиге ACB несколько лет назад. Клуб стремится развиваться, и задача на сезон – удержаться в элитном дивизионе. Каких-то конкретных ожиданий у меня от сезона не было, но было очень интересно попробовать себя в испанской лиге.

Дмитрий Скапинцев в матче чемпионата Испании. Источник: ФБУ

Чем испанская лига отличается от чемпионатов, в которых ты играл раньше: Израиль, США, Литва, Украина?

- Это самый сильный чемпионат в Европе. Что меня удивило здесь и чего я не встречал раньше в карьере – так это то, что в каждой команде в Испании есть игроки таких же габаритов, как и я. Семифутеры есть почти в каждой команде, и даже если взять Израиль – последний чемпионат, в котором я играл, – там в топ-командах есть высокие игроки, но остальные команды в основном выставляют игроков меньшего роста в передней линии.

Какие основные задачи ставит тренер перед матчами? Вы отдельно обсуждали твою роль в команде?

- Каких-то специфических задач для меня нет, да и не было у нас конкретного разговора о моей роли. Для нашего тренера важно, чтобы игрок вышел и отыграл максимальное количество минут с максимальной интенсивностью. У него нет специфических задач – главное, как можно эффективнее отыграть свое время, после чего отдохнуть и снова вернуться на площадку.

Новая страна – это всегда вызов. Насколько удалось влиться в коллектив и в рабочий процесс?

- У нас хороший коллектив, все прошло гладко. Не было никаких недоразумений, у нас дружная команда, все друг друга поддерживают, поэтому в этом плане все в порядке.

Как августовские матчи за сборную отразились на твоей подготовке к сезону?

- Конечно, когда в межсезонье нет возможности поиграть, особенно 5 на 5, то такие матчи очень помогают набирать форму перед сезоном. Причем не просто выполняя упражнения по физической подготовке, а именно в игровом режиме. Это всегда помогает.

Четыре победы летом помогли в психологическом плане?

- Конечно, мы обрели уверенность, но пока рано о чем-то говорить. Нужно как можно лучше сыграть в следующих матчах – легко не будет. Нужно настраиваться, ведь четыре победы – это очень хорошо, но задача еще не выполнена.

Дмитрий Скапинцев в составе сборной Украины. Источник: ФБУ

Благодаря чему, по-твоему, удалось выиграть все четыре матча, в частности обыграть Грецию, победить в Черногории на выезде, причем с запасом? Откуда у команды этот запас?

- Ничего особенного этим летом не было. У нас был дружный коллектив, хорошая атмосфера, все прекрасно понимали друг друга как на площадке, так и за ее пределами. Это нам очень помогло. Также большую роль сыграл Святослав Михайлюк, который очень помог. В следующих матчах его, конечно, не хватит, но мы должны командной работой компенсировать его отсутствие.

Впереди еще четыре матча – возможно, самые важные за последние годы. Как нужно правильно настроиться на эти игры?

- Забыть о том, что было летом, и настроиться на победы в этих встречах. Мы не должны оглядываться назад и думать о том, сколько матчей нам еще нужно выиграть. Нужно играть на победу в каждом матче и играть с максимальной самоотдачей.

Давит ли на тебя тот факт, что сейчас мы занимаем первое место в группе?

- Я об этом не думаю. Для меня давление заключается в том, что мы проделали хорошую работу, выиграли важные матчи, и теперь самое главное – продолжить в том же духе. Очень хочется наконец достичь поставленной цели и вернуться на чемпионат мира.

Банальный вопрос, но насколько это важный вызов для тебя на данном этапе карьеры – помочь команде снова поехать на чемпионат мира?

- Очень важно – и лично для меня, и для страны это было бы во второй раз в истории. Особенно важно для Украины в такой тяжелый период – во время войны. Это было бы очень особенным достижением, но впереди еще много работы.

Какие личные цели ты ставишь перед собой на этот сезон?

- Я хочу качественно отработать этот сезон, помочь команде остаться в Лиге ACB. Если мне удастся добиться прогресса в чемпионате Испании, то, я считаю, мне удастся выйти на качественно новый уровень игры. Это важный сезон в моей карьере.

Дмитрий Скапинцев. Источник: ФБУ

Мужская сборная Украины успешно начала второй этап европейской квалификации чемпионата мира-2027, одержав две победы в стартовых матчах. Сначала команда Айнарса Багатскиса в Риге обыграла Грецию – 82:76, а затем на выезде победила Черногорию – 98:89.

По итогам двух матчей второго этапа Украина единолично возглавляет группу I с шестью победами и двумя поражениями. Впереди национальную сборную ждут еще четыре матча, которые определят участников чемпионата мира-2027 от нашей группы.

Турнирная таблица в группе I

Сколько матчей осталось?

На втором этапе каждая команда проведет в общей сложности шесть матчей. Украина уже сыграла два матча – против Греции и Черногории. Еще четыре матча наша сборная проведет в ноябре 2026 года и феврале-марте 2027 года —остаются два матча с Португалиейи по одному с Черногорией и Грецией.

Календарь матчей Украины

26 ноября 2026 года

Португалия – Украина

29 ноября 2026 года

Украина – Черногория

26 февраля 2027 года

Греция – Украина

1 марта 2027 года

Украина – Португалия

Результаты матчей первого этапа между командами, попавшими в одну группу второго раунда, были перенесены. При этом команды не встречаются повторно с соперниками из первой групповой стадии.

По итогам второго этапа три лучшие команды группы I выйдут в финальную часть чемпионата мира-2027.

Чемпионат мира-2027 пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре. Всего Европа будет представлена на мировом первенстве 12 сборными.