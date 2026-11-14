Где смотреть Свитолину в полуфинале Итогового турнира. Расписание трансляций WTA Finals 2026

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проведет полуфинальный матч Итогового турнира WTA-2026 против представительницы Чехии Линды Носковой. 34-летняя одесситка пробилась в четверку сильнейших после побед над Каролиной Муховой и Ариной Соболенко, а теперь поборется за выход в финал соревнований.

Элина Свитолина. Источник: instagram.com/elisvitolina/

Где смотреть матч Свитолина – Носкова

Права на трансляцию Итогового турнира WTA в Украине принадлежат Setanta Sports. Поединок покажет телеканал Setanta Sports Premium, а также официальный сайт и приложение вещателя.

Прямой эфир будет доступен на украинских медиасервисах MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet.tv и Vodafone TV. Еще один вариант для зрителей: международная платформа WTA TV, где матч можно посмотреть по платной подписке с англоязычным комментарием.

Линда Носкова

Во сколько начнется полуфинал Свитолиной

Встреча Элины и Линды Носковой состоится в ночь на воскресенье, 15 ноября, на хардовых кортах Indian Wells Tennis Garden в США. Украинка выйдет на площадку вторым запуском вечерней игровой программы.

Первый полуфинал, в котором встретятся россиянка Мирра Андреева и американка Джессика Пегула, запланирован на 22:00 по киевскому времени. После его завершения начнется матч Свитолиной. Ориентировочное время выхода теннисисток на корт 14 ноября 23:30–23:55.

Таким образом, начало второго полуфинала будет зависеть от продолжительности первой встречи.

Свитолина вышла в полуфинал

Как Свитолина пробилась в полуфинал

Украинка начала групповой этап с поражения от Мирры Андреевой. Россиянка выиграла в двух сетах со счетом 6:4, 6:0. После неудачного старта Свитолиной необходимо было побеждать в оставшихся матчах, чтобы сохранить шансы на выход из группы.

Во второй встрече Элина обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 3:6, 6:2, 6:2. В заключительном поединке группового этапа украинка встретилась с первой ракеткой мира Ариной Соболенко и одержала победу в трех партиях: 6:3, 3:6, 6:1.

Арина Соболенко

Таким образом, Свитолина завершила групповой этап с двумя победами и одним поражением, заняв второе место в квартете. Первой стала Андреева, выигравшая все три матча.

Путь Носковой в четверку сильнейших

Линда Носкова выступила в другой группе и завершила ее на первом месте. Для чешской теннисистки нынешний Итоговый турнир стал дебютным в карьере.

На старте соревнований Носкова обыграла Марту Костюк со счетом 6:2, 6:4. Затем чешка уверенно справилась с американкой Кори Гауфф, выиграв 6:3, 6:3. Эти две победы позволили ей досрочно обеспечить выход в полуфинал.

В последнем матче группы Носкова встретилась с Джессикой Пегулой. Чешская теннисистка уступила американке в трех сетах: 6:7 (2), 6:4, 5:7. Несмотря на поражение, она сохранила первую позицию в квартете.

В итоге Носкова и Пегула набрали по две победы, однако чешка опередила соперницу благодаря результату личной встречи.

Костюк и Носкова

Кто может стать соперницей Свитолиной в финале

В случае победы над Носковой украинка сыграет за титул с победительницей другого полуфинала, в котором встретятся Мирра Андреева и Джессика Пегула.

Андреева вышла в плей-офф с первого места в группе, не проиграв ни одного матча. Пегула заняла вторую строчку в своем квартете, одержав две победы в трех встречах.

Элина Свитолина

Таким образом, потенциальными соперницами Свитолиной в финале станут представительницы США и России. Решающий матч Итогового турнира WTA-2026 запланирован на 15 ноября.