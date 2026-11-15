Где смотреть Свитолину против первой ракетки России в финале Итогового турнира. Расписание трансляций WTA Finals 2026

Лучшие теннисистки Украины и России Элина Свитолина (№6 WTA) и Мирра Андреева (№3 WTA) 15 ноября разыграют титул Итогового турнира WTA-2026. Финальная встреча в Индиан-Уэллсе начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть финал Свитолина – Андреева

Официальным транслятором Итогового турнира WTA в Украине является Setanta Sports. Посмотреть матч в прямом эфире можно на телеканале Setanta Sports Premium, а также на сайте и в мобильном приложении вещателя.

Трансляция также будет доступна на украинских онлайн-платформах MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet.tv и Vodafone TV. Для просмотра потребуется соответствующая подписка.

За пределами Украины финал можно посмотреть на официальной платформе WTA TV. Там доступна платная трансляция с англоязычным комментарием.

Как Свитолина и Андреева добрались до финала

32-летняя одесситка начала соревнования с поражения от все той же Андреевой, однако затем одержала три победы подряд. В групповом этапе украинка уступила россиянке со счетом 4:6, 0:6, после чего обыграла чешку Каролину Мухову в трех сетах: 3:6, 6:2, 6:2.

Элина Свитолина

В заключительном туре группы Элина справилась с первой ракеткой мира Ариной Соболенко: 6:3, 3:6, 6:1. Эта победа обеспечила ей выход в полуфинал со второго места.

В борьбе за финал украинская теннисистка не оставила шансов представительнице Чехии Линде Носковой. Свитолина выиграла со счетом 6:2, 6:1, потратив на матч всего 65 минут.

Свитолина обыграла Носкову

Андреева (№3 WTA) прошла турнир без поражений и пока не проиграла ни одного сета. На групповом этапе она последовательно обыграла Свитолину (6:4, 6:0), Соболенко (6:4, 6:0) и Диану Шнайдер (6:2, 6:1). В полуфинале россиянка победила американку Джессику Пегулу.

Перед финалом на счету Андреевой всего 18 проигранных геймов. Это рекорд с момента введения группового формата Итогового турнира в 2003 году.

История личных встреч Свитолиной и Андреевой

Теннисистки встречались на корте трижды, и все матчи прошли на хардовом покрытии.

Предстоящий финал станет четвертым очным матчем теннисисток. Пока преимущество у Андреевой, которая выиграла два из трех предыдущих противостояний.

В марте 2025 года россиянка победила украинку в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе со счетом 7:5, 6:3. В январе 2026-го Свитолина взяла реванш в 1/8 финала Australian Open, выиграв 6:2, 6:4.

Мирра Андреева

Последняя встреча состоялась 9 ноября на групповом этапе нынешнего Итогового турнира. Тогда Андреева оказалась сильнее со счетом 6:4, 6:0.

Для Свитолиной предстоящий финал станет третьим в карьере на итоговых чемпионатах. В 2018 году украинка завоевала титул, а в 2019-м дошла до решающего матча. Андреева впервые выступает на Итоговом турнире.

Дата Турнир Стадия Победитель Счет 13 марта 2025 Индиан-Уэллс (WTA 1000) 1/4 финала Мирра Андреева 7:5, 6:3 25 января 2026 Australian Open 1/8 финала Элина Свитолина 6:2, 6:4 9 ноября 2026 Итоговый турнир WTA Группа Мирра Андреева 6:4, 6:0

Кто фаворит финала

По оценкам международных букмекерских компаний, преимущество перед решающим матчем находится на стороне Андреевой. Средний коэффициент на победу россиянки составляет 1,35, тогда как успех Свитолиной оценивается примерно в 3,25.