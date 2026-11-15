Где смотреть Свитолину против первой ракетки России в финале Итогового турнира. Расписание трансляций WTA Finals 2026
Поединок запланирован на 15 ноября
Лучшие теннисистки Украины и России Элина Свитолина (№6 WTA) и Мирра Андреева (№3 WTA) 15 ноября разыграют титул Итогового турнира WTA-2026. Финальная встреча в Индиан-Уэллсе начнется в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть финал Свитолина – Андреева
Официальным транслятором Итогового турнира WTA в Украине является Setanta Sports. Посмотреть матч в прямом эфире можно на телеканале Setanta Sports Premium, а также на сайте и в мобильном приложении вещателя.
Трансляция также будет доступна на украинских онлайн-платформах MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet.tv и Vodafone TV. Для просмотра потребуется соответствующая подписка.
За пределами Украины финал можно посмотреть на официальной платформе WTA TV. Там доступна платная трансляция с англоязычным комментарием.
Как Свитолина и Андреева добрались до финала
32-летняя одесситка начала соревнования с поражения от все той же Андреевой, однако затем одержала три победы подряд. В групповом этапе украинка уступила россиянке со счетом 4:6, 0:6, после чего обыграла чешку Каролину Мухову в трех сетах: 3:6, 6:2, 6:2.
Элина Свитолина
В заключительном туре группы Элина справилась с первой ракеткой мира Ариной Соболенко: 6:3, 3:6, 6:1. Эта победа обеспечила ей выход в полуфинал со второго места.
В борьбе за финал украинская теннисистка не оставила шансов представительнице Чехии Линде Носковой. Свитолина выиграла со счетом 6:2, 6:1, потратив на матч всего 65 минут.
Свитолина обыграла Носкову
Андреева (№3 WTA) прошла турнир без поражений и пока не проиграла ни одного сета. На групповом этапе она последовательно обыграла Свитолину (6:4, 6:0), Соболенко (6:4, 6:0) и Диану Шнайдер (6:2, 6:1). В полуфинале россиянка победила американку Джессику Пегулу.
Перед финалом на счету Андреевой всего 18 проигранных геймов. Это рекорд с момента введения группового формата Итогового турнира в 2003 году.
История личных встреч Свитолиной и Андреевой
Теннисистки встречались на корте трижды, и все матчи прошли на хардовом покрытии.
Предстоящий финал станет четвертым очным матчем теннисисток. Пока преимущество у Андреевой, которая выиграла два из трех предыдущих противостояний.
В марте 2025 года россиянка победила украинку в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе со счетом 7:5, 6:3. В январе 2026-го Свитолина взяла реванш в 1/8 финала Australian Open, выиграв 6:2, 6:4.
Мирра Андреева
Последняя встреча состоялась 9 ноября на групповом этапе нынешнего Итогового турнира. Тогда Андреева оказалась сильнее со счетом 6:4, 6:0.
Для Свитолиной предстоящий финал станет третьим в карьере на итоговых чемпионатах. В 2018 году украинка завоевала титул, а в 2019-м дошла до решающего матча. Андреева впервые выступает на Итоговом турнире.
Кто фаворит финала
По оценкам международных букмекерских компаний, преимущество перед решающим матчем находится на стороне Андреевой. Средний коэффициент на победу россиянки составляет 1,35, тогда как успех Свитолиной оценивается примерно в 3,25.
Прогноз букмекеров
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