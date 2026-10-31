Где смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 3 ноября, проведет очередной матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27 против португальского "Спортинга". Поединок четвертого тура состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Спортинг". Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

Единственным официальным транслятором встречи на территории Украины будет медиасервис MEGOGO. Игра будет доступна на поп-ап канале "MEGOGO Футбол 1", а также в разделе "Спорт".

Для просмотра понадобится подписка "Спорт" или один из пакетов линейки "MEGOPACK": "Максимальная", N+S либо Y. На общедоступных телеканалах бесплатную трансляцию не предусмотрели.

Матч покажет MEGOGO

За час до стартового свистка, в 18:45, на MEGOGO начнет работу предматчевая студия, в которой ведущие и эксперты обсудят предстоящую встречу. Комментировать игру будет Вадим Шевякин.

Вадим Шевякин. Источник: Інстаграм Вадима Шевякіна

История противостояния

Предстоящая встреча станет третьей официальной в истории двух клубов. Ранее донецкая и лиссабонская команды пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2008/09, и оба раза победу праздновали португальцы со счетом 1:0.

Первый матч состоялся 22 октября 2008 года в Донецке. "Спортинг" выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Лиедсона на 76-й минуте.

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Ответная игра прошла 4 ноября в Лиссабоне. Результат оказался таким же: единственный мяч на 73-й минуте забил Дерлей, принеся своей команде вторую победу с минимальным счетом.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью 1:1 с нидерландским ПСВ.

Во втором туре "горняки" обыграли греческий АЕК (3:1). Подопечные Арды Турана тогда впервые в истории провели домашний матч на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж".

Поединок состоялся в Лондоне

В третьем туре чемпион Украины проиграл выездной матч третьего тура Лиги чемпионов против итальянского "Интера". Поединок в Милане на легендарном "Сен-Сиро" завершился со счетом 1:0.