Где смотреть "Шахтер" – "Фенербахче": расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 25 ноября, проведет матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, накануне которого в Польше были задержаны восемь его игроков. "Горняки" в Лондоне встретятся с соседями по турнирной таблицы из стамбульского "Фенербахче".

Встречу принимает стадион "Стэмфорд Бридж", который является домашним для лондонского "Челси". Время начала – 22:00 по киевскому времени.

Игроки "Шахтера" во время матча. Источник: ФК "Шахтер"

Турецкий тренер "Шахтера" Арда Туран

Увидеть противостояние британцев и украинцев можно будет благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир состотся на канале "Megogo Футбол Первый", где показ будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов. Кроме того, самые интересные моменты встречи будут доступны в спициальном иультифиде на "Megogo Футбол Третий".

После четырех сгранных матчей в активе "Шахтера" четыре набранных очка, тогда как "Фенербахче" взял на один пункт больше.

Таблица Лиги чемпионов. Источник: УЕФА

Футболисты "Фенербахче" празднуют гол. Источник: ФК "Фенербахче"

Соперники встречались два раза в квалификации к Лиге чемпионов в 2015 году. Тогда игра в Стамбуле завершилась без забитых мячей, а во Львове украинцы разгромили "канареек" 3:0.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 ноября донецкий "Шахтер" обидно проиграл лиссабонскому "Спортингу" в Лиге чемпионов.