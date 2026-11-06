Где смотреть "Шахтер" – "Динамо": расписание трансляций центрального матча УПЛ

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" проведут в воскресенье, 8 ноября, второе классическое противостояние в нынешнем футбольном сезоне. После игры в Кубке Украины команды встретятся в рамках национального чемпионата, где состоятся матчи 12-го тура.

Встреча состоится на поле стадиона "Арена Львов". Стартовый свисток арбитра Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

"Футболисты "Шахтера" празднуют гол. Источник: ФК "Шахтар"

Увидеть принципиальную дуэль грандов украинского футбола можно будет благодаря трансляции на УПЛ ТВ. Прямой эфир этого вещателя доступен на видеоплатформе MEGOGO и видеосервисах "Киевстар ТВ" и Setanta Sports.

Команды встречались две недели назад в 1/8 финала Кубка Украины. В той игре футболисты "Динамо" получили три красные карточки и проиграли 0:3. Именно из-за того удаления поединок во Львове пропустит центральный защитник киевлян Тарас Михавко.

Игроки "Динамо" перед матчем. Источник: ФК "Динамо" Киев

"Динамо" проиграло "Шахтеру". Источник: ФК "Динамо" Киев

Кроме того, дисквалификацию на встречу с "Шахтером" получил Андрея Ярмоленко. В начале неделе за грубое нарушение правил его выгнали с поля в матче с "Кривбассом", в котором он также стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины.

Ярмоленко получил красную ка... Источник: скриншот видео УПЛ ТВ Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, перед матчем с "Шахтером" киевское "Динамо" обыграло в меньшинстве криворожский "Кривбасс".