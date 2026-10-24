Где смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" во вторник, 27 октября, сыграет против киевского "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона 2026/2027. Матч пройдет на "Арене Львов" и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Где смотреть "Шахтер" – "Динамо"

Официальным вещателем кубкового противостояния станет телеканал UPL.TV. Посмотреть матч в прямом эфире можно на нескольких телевизионных и OTT-платформах.

Трансляция будет доступна на следующих ресурсах:

UPL.TV : единый телеканал украинской Премьер-лиги, доступный на большинстве украинских платформ интернет-телевидения.

: единый телеканал украинской Премьер-лиги, доступный на большинстве украинских платформ интернет-телевидения. MEGOGO : матч покажут через канал UPL.TV по спортивной подписке

: матч покажут через канал UPL.TV по спортивной подписке Киевстар Т В: встреча включена в программу вещания платформы. Найти ее можно по запросу "Шахтер – Динамо Киев".

В: встреча включена в программу вещания платформы. Найти ее можно по запросу "Шахтер – Динамо Киев". Setanta Sports: телеканал UPL.TV также доступен на этой OTT-платформе.

Кубок Украины по футболу. Источник: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Поскольку номинальным хозяином встречи выступает "Шахтер", трансляция пройдет в рамках единого телевизионного пула UPL.TV. Поэтому на показа игры на ресурсах, которые обычно транслируют домашние матчи "Динамо", в частности на телеканале 2+2 и YouTube-канале Football Hub, не будет.

История встреч "Шахтера" и "Динамо" в Кубке Украины

Преимущество по общему количеству побед в турнире принадлежит донецкому клубу. "Шахтер" обыгрывал киевлян в этом турнире 11 раз, тогда как "Динамо" побеждало в семи встречах. По забитым мячам преимущество также на стороне "горняков": 26 против 17 (без учета голов в послематчевых сериях пенальти).

Статистика противостояний (у... Источник: Transfermarkt Развернуть

При этом статистика финалов отличается от общей картины противостояния. В решающих матчах за Кубок Украины команды одержали по пять побед друг над другом, сохранив равенство по этому показателю.

На более ранних стадиях турнира преимущество у "Шахтера": во всех пяти случаях, когда соперники встречались до финала, в следующий раунд проходил донецкий клуб. "Динамо" еще ни разу не удавалось выбить "горняков" из розыгрыша Кубка Украины на этих этапах.

Все пары 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Шахтер (Донецк) – Динамо (Киев)

ЛНЗ (Черкассы) – Металлист (Харьков)

Чернигов – Эпицентр (Каменец-Подольский)

Полесье (Житомир) – Новый Раздел (Новый Раздел)

Маяк (Сарны) – Харьков (Харьков)

Заря (Луганск) – Кривбасс (Кривой Рог)

Карпаты (Львов) – Александрия (Александрия)

Левый Берег (Киев) – Верес (Ривне)

Кубок Украины по футболу. Источник: Николай Дендак (Чемпион)

Когда состоится финал Кубка Украины

Базовой датой финала Кубка Украины сезона 2026/2027 определено 19 мая 2027 года. Место проведения решающего матча пока официально не объявлено.

Согласно календарю турнира, четвертьфинальные матчи запланированы на 2–4 марта 2027 года, полуфиналы пройдут 20–22 апреля. Финал должен состояться 19 мая.

Напомним, что в 1/16 финала "Динамо" с трудом прошло винницкую "Ниву", а "Шахтер" на выезде разгромил команду "Вильхивцы" из Закарпатья (3:0).