Где смотреть ПСЖ – "Барселона": расписание трансляция матча Лиги чемпионов

Лидеры турнирной таблицы Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен", который является действующим победителем турнира, и каталонская "Барселона" встретятся друг с другом в центральном матче вторника, 20 октября. Поединок третьего тура нового розыгрыша пройдет в Париже.

Игру принимает стадион "Парк де Пренс". Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Футболисты ПСЖ перед матчем.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Украинские любители футбола смогут увидеть противостояние благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из столицы Франции пройдет на канале "Megogo Футбол Первый". Показ традиционно будет сопровождаться аналитической студии с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

Поединок станет 17-м в истории противостояний соперников. В их активне по шесть по побед. Самым запоминающимся, несомненно, стал ответный поединок 1/8 финала сезона 2016/2017. Тогда после фиаско в Париже 0:4 каталонцы совершили фантастический камбэк, выиграв на своем поле со счетом 6:1.

Футболисты "Барселоны". Источник: ФК "Барселона"

Илья Забарный

В нынешнем сезоне обе команды демонстрируют отличные результаты. "Барселона" выиграла все свои 11 матчей во всех турнирах, забив 48 мячей. В свою очередь ПСЖ после пробуксовке на старте набрал ход и победил в шести поединках подряд.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный отметился вторым голом в составе ПСЖ.