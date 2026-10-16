Где смотреть "Полесье" – "Динамо": расписание трансляций матча УПЛ

В Украинской Премьер-лиге на ближайших выходных будет сыгран центральный матч 9-го тура футбольного первенства страны. В нем в воскресенье, 18 октября, сойдутся претенденты на золотые медали – житомирское "Полесье" и киевское "Динамо", которые занимают второе и третье место в турнирной таблице соответственно.

Поединок принимает Центральный городской стадион в Житомире. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00.

Киевское "Динамо". Источник: ФК "Динамо" Киев

Турнирная таблица УПЛ. Источник: УПЛ

Любители футбола смогут увидеть прямой эфир противостояния на канале "УПЛ ТВ". Он доступен на видеосервисах Megogo и "Киевстар ТВ". Трансляцию будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

Команды подходят к очному поединку в отличной форме. "Полесье" под руководством Руслана Ротаня добыло пять подряд побед, а затем сыграло вничью, не проигрывая с с середины августа.

Форвард "Динамо" Матвей Пономаренко. Источник: ФК "Динамо" Киев

Футболисты "Полесье". Источник: ФК "Полесье"

В свою очередь тренер "Динамо" Игорь Костюк сумел вселить уверенность в своих подопечных после провала на старте сезона. Пять последних матчей "бело-синие" сыграли на ноль, имея четырехматчевую победную серию.

В минувшем сезоне киевляне были дважды сильнее соперников из Житомира – 4:1 на своем поле и 2:1 на выезде.