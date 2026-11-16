Где смотреть футбол Украина – Грузия: расписание трансляция матча Лиги наций
Украина принимает Грузию
Сборная Украины по футболу во вторник, 17 ноября, проведет заключительный матч группового турнира Лиги наций. Подопенчые Андреа Мальдеры, которые потреля все шансы на выход в элитный дивизион турнира, поспорят с грузинами за право сохранить прописку лиге В.
Встречу принимает стадион в словацком Кошице. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Грузия. Время начала – 21:45 по киевскому времени.
Раздевалка сборной Украины.
Источник: УАФ
Андреа Мальдера
Болельщики смогут увидеть прямой эфир игры благодаря видеосервису MEGOGO. Трансляция пройдет на канале "Megogo Футбол Первый", где она будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов.
Кроме того, матч бесплатно покажет телеканал "Megogo Спорт". Его сигнал доступен зрителям цифрового эфирного телевидения Т2 и абонентам кабельных сетей.
Обе команды не смогут попасть в топ-2, где места разыграют Северная Ирландия и Венгрия. Украинцы перед очным противостоянием опережают грузин на одно очко. Это означает, что ничья гарантирует "сине-желтым" прописку в дивизионе на будущий розыгрыш. В случае поражения наша команда отправится в плей-офф с представителем Лиги С.
Турнирная таблица группы В2 Лиги наций
Украина потеряла шансы на топ-2 в Лиге наций
До этого OBOZ.UA анализировал ситуацию для сборной Украины после того, как команда потеряла шансы выйти в дивизон А Лиги наций.
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