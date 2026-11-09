Где смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в субботу, 14 ноября, проведет клевой матч группового этапа розыгрыша Лиги наций. Подопечные Андреа Мальдеры сыграют на выезде с лидерами квартета североирландцами, от которых "сине-желтые" отстают на четыре очка в турнирной таблице.

Поединок принимает Национальный футбольный стадион в Белфасте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия – Украина. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины по футболу

Северная Ирландия празднует гол

Болельщики смогут увидеть прямой эфир из Великобритании благодаря видеосервису MEGOGO. Трансляция пройдет на канале "Megogo Футбол Первый", где она будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

Кроме того, матч бесплатно покажет телеканал "Megogo Спорт". Его сигнал доступен зрителям цифрового эфирного телевидения Т2 и абонентам кабельных сетей.

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В первой встрече команд украинцы номинально на своем поле потерпели фиаско 0:3. При этом "сине-желтые" не могут забить в ворота Северной Ирландии в пяти матчах подряд. В последний раз британцев огорчал еще в апреле 1997-го Андрей Шевченко, для которого тот гол стал первым в карьере за сборную.

Как сообщал OBOZ.UA, Андреа Мальдера изменил состав сборной Украины на ближайшие матчи в Лиге наций.