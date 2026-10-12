Где смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция боя

Британские супертяжи Даниель Дюбуа (23-3, 22 KO) и Фабио Уордли (20-1-1, 19 KO) в конце текущей недели проведут долгожданный реванш. Поединок принимает стадион О2 Arena в Лондоне, а на кону будет стоять чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

КОГДА ДЮБУА – УОРДЛИ

После яркого первого поединка, в котором Дюбуа дважды побывал в нокдауне, но сумел выиграть техническим нокаутом в 11-м раунде, соперники вновь разделят ринг в субботу, 17 октября.

Дюбуа и Уордли проведут реванш 17 октября. Источник: DAZN

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДЮБУА – УОРДЛИ

Украинские любители бокса смогут наблюдать прямой эфир боя на видеоплатформе DAZN. Трансляция будет доступна по разовой подписке за 913 гривен. Также поединок можно увидеть

Фабио Уордли

Дюбуа побил Уордли во второй... Развернуть

ВО СКОЛЬКО ДЮБУА – УОРДЛИ

Противостояние британских боксеров соберет полную арену в Лондоне. Выход соперников на ринг запланирован на 00:30 ночи воскресенья, 18 октября, по киевскому времени

Отметим, что поясом WBO до недавнего времени владел Александр Усик (25-0, 16 КО). Однако в июне наш соотечественник отказался от всех своих титулов.