Где смотреть "Барселона" – "Реал": расписание трансляций главного матча выходных

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" в воскресенья, 25 октября, сойдутся в очередном классическом противостоянии не только испанского, но и всего мирового футболу. Поединок главных претендентов на победу в национальном чемпионате состоится в рамках 10-го тура Ла Лиги.

Встречу принимает легендарный стадион "Камп Ноу" в столице Каталонии. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

Футболисты "Реала" во время матча. Источник: ФК "Реал"

Турнирная таблица чемпионата Испании. Источник: Ла Лига

Украинские любители футбола смогут следить за матчем благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из Барселоны состоится на канале "Megogo Футбол Первый". Трансляция будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

После девяти игровых дней в испанском первенстве "Барселона" идет на вершине таблицы без потерянных очков. Мадридцы же, который с нового сезона тренирует Жозе Моуриньо, отстали от главного оппонента уже на шесть пунктов

Каталонцы выиграли у "королевского клуба" пять раз в шести последних матчах. В минувшем сезоне "блаугранас" и "сливочные" обменялись победами в Ла Лиге.

Игроки "Барселоны" празднуют гол. Источник: ФК "Барселона"

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин

На неделе соперники по-разному сыграли в Лиге чемпионов. "Барселона" впервые в сезоне потерпела поражение, проиграв ПСЖ, а "Реал" разгромил "Лейпциг".