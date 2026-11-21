Где бесплатно смотреть Португалия – Украина. Расписание трансляций отбора на чемпионат мира по баскетболу

26 ноября сборная Украины по баскетболу сыграет первый отборочный матч ноября к чемпионату мира-2027, в котором на выезде в Матозиньюше встретится с командой Португалии. 29 ноября подопечные Айнарса Багатскиса проведут номинально домашнюю игру в Риге против Черногории.

Трансляцию обоих матчей смотрите в прямом эфире на Суспільне Спорт и Киевстар ТБ. Матч против Португалии 26 ноября начнется в 21:00 по киевскому времени, а игра с Черногорией состоится 29 ноября в 18:30.

Сборная Украины по баскетболу. Источник: ФБУ

Сборная Украины подходит к ноябрьскому окну в качестве лидера группы I: шесть побед в восьми матчах и 14 очков. Второе и третье места с одинаковым балансом 5-3 и 13 очками занимают Испания и Грузия. Португалия, Греция и Черногория одержали по четыре победы в восьми матчах и набрали по 12 очков.

Турнирное положение в группе I

1. Украина – 6 побед, 2 поражения (14 очков)

2. Испания – 5 побед, 3 поражения (13)

3. Грузия – 5 побед, 3 поражения (13)

4. Португалия – 4 победы, 4 поражения (12)

5. Греция – 4 победы, 4 поражения (12)

6. Черногория – 4 победы, 4 поражения (12)

По итогам второго этапа три лучшие команды группы I выйдут в финальную часть чемпионата мира-2027. Мундиаль пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.

Как сообщал OBOZ.UA, тренерский штаб национальной украинской команды уже определился с составом на предстоящие встречи.

Сборная Украины по баскетболу.

Напомним, что на основном этапе отбора украинцы начали с двух побед – в ноябре 2025 года обыграли Грузию на выезде 92:79, а затем дома победили Данию 88:71.

Первые поражения пришлись на февральское окно. Украина дважды уступила Испании – 66:86 дома и 64:78 на выезде. Именно эти результаты стали двумя единственными поражениями нашей сборной на первом этапе.

Сборная Украины по баскетболу. Источник: ФИБА

Впрочем, украинская команда очень убедительно завершила первый раунд. Этим летом она сначала во второй раз победила Грузию со счетом 95:76, а через несколько дней разгромила Данию на выезде со счетом 99:69.

Святослав Михайлюк в атаке. Источник: FIBA

Результаты первого этапа были перенесены во второй раунд, поэтому Украина начала новый этап с четырьмя победами и двумя поражениями.

В августе команда Багатскиса продолжила победную серию. Сначала в Риге украинцы обыграли Грецию со счетом 82:76, а затем на выезде победили Черногорию со счетом 98:89.