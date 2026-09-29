Где бесплатно смотреть футбол Украина – Северная Ирландия. Расписание трансляций Лиги наций

Национальная сборная Украины по футболу в пятницу, 2 октября , проведет свой первый номинально домашний матч Дивизиона B Лиги наций УЕФА. Игра третьего тура состоится в словацкой Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского

После двух сыгранных туров Украина и Северная Ирландия имеют по четыре очка и делят два первых места в своей группе.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Ирландия. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Календар України в Лізі націй Источник: УАФ

Эксклюзивные права на показ встречи на территории Украины принадлежат медиасервису MEGOGO. Болельщики смогут следить за игрой как по подписке, так и в открытом доступе.

Прямая трансляция будет доступна на платформе MEGOGO для пользователей пакетов "Спорт", "Оптимальная", "Максимальная" (MEGOPACK), а также на каналах "MEGOGO Футбол".

Кроме того, матч бесплатно покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ". Его сигнал доступен зрителям цифрового эфирного телевидения Т2 и абонентам кабельных сетей.

Футбол покаже Мегого

Трансляцию будет сопровождать традиционная предматчевая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов. Ее начало запланировано на 20:45 по киевскому времени.

История официальных встреч Украины и Северной Ирландии насчитывает шесть матчей. Украинская команда одержала три победы, дважды была зафиксирована ничья, еще один поединок завершился успехом британской сборной. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 4:3 в пользу украинцев.

Збірна України з футболу

Впервые соперники встретились в отборочном турнире чемпионата мира 1998 года. Тогда Украина дважды победила: 1:0 в Белфасте благодаря голу Сергея Реброва и 2:1 в Киеве после точных ударов Виталия Косовского и Андрея Шевченко.

В квалификации Евро-2004 команды обменялись нулевыми ничьими. Единственное поражение Украины в этом противостоянии произошло на чемпионате Европы 2016 года во Франции, где североирландцы выиграли со счетом 2:0.

Последний очный матч состоялся в июне 2021 года.

Україна – Північна Ірландія

В товарищеской встрече в Днепре команда Андрея Шевченко победила со счетом 1:0, а единственный мяч забил Александр Зубков.

Олександр Зубков забив дебютний гол за збірну

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре Украина добыла историческую победу над Венгрией со счетом 1:0 благодаря голу Даниила Сикана на 42-й минуте. Игра второго тура против Грузии завершилась нулевой ничьей.