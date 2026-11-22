Где бесплатно смотреть 1-й этап Кубка мира по биатлону 2026/2027. Расписание трансляций

26 ноября в финском Контиолахти стартует первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2026/2027. Программа включает индивидуальные гонки у женщин и мужчин, одиночную смешанную и смешанную эстафеты, а также спринты.

Биатлонный комплекс в Контиолахти находится на возвышенности у озера Хеютияйнен, примерно в 15 км от Йоэнсуу. Трасса отличается переменчивым рельефом: на ней есть подъемы и спуски разной протяженности и сложности, а перепад высот составляет от 89 до 129 метров. Непосредственно перед стрельбищем спортсменам предстоит преодолеть несколько сложных подъемов.

1-й этап КМ в Финляндии

Украинские болельщики смогут смотреть все гонки в прямом эфире на нескольких телевизионных и интернет-платформах, а также пересматривать соревнования в записи.

Официальным транслятором турнира в Украине остается "Суспільне". Все старты будут показывать на сайте "Суспільне Спорт", профильном телеканале "Суспільне Спорт" и региональных каналах общественного вещателя, доступных в бесплатной цифровой сети T2 и кабельных сетях.

Этап пройдет в Финляндии

Онлайн-трансляции также будут доступны на платформах MEGOGO, Киевстар ТВ и SWEET.TV. Кроме того, гонки Кубка мира можно бесплатно смотреть на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Трансляции предусмотрены и на телеканале "Евроспорт", который входит в подписки MEGOPACK и "СПОРТ" сервиса MEGOGO.

Биатлонист сборной Украины

К началу нового сезона "Суспільне Спорт" подготовило отдельную площадку для любителей биатлона. 26 ноября начинает полноценную работу YouTube-канал "Суспільне Біатлон", где будут доступны прямые эфиры всех гонок Кубка мира.

Помимо трансляций, на канале будут сохранять полные записи соревнований, чтобы зрители могли пересматривать их в удобное время. Также запланированы специальные проекты о зимних видах спорта и выступлениях украинских спортсменов. Постепенно на площадке появится архив знаковых гонок прошлых лет.

Состав мужской сборной Украины . Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Денис Насыко

Состав женской сборной Украины : Елена Городная, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Анастасия Меркушина, Татьяна Тарасюк

Этап 1: Контиолахти, Финляндия

26 ноября

17:10, индивидуальная гонка 20 км, мужчины.

27 ноября

17:10, индивидуальная гонка 15 км, женщины.

28 ноября

14:10, одиночная смешанная эстафета.

16:15, смешанная эстафета.

29 ноября

14:00, спринт 10 км, мужчины.

17:15, спринт 7,5 км, женщины.

*время киевское

Кубок мира по биатлону стартует в Финляндии

В прошлом сезоне в общем зачете Кубка мира сезона выше всех среди украинских биатлонистов поднялся Виталий Мандзин. Он занял 25-е место, а лучшим результатом в женском зачете стала 52-я позиция Кристины Дмитренко. Украинская сборная завершила сезон без медалей.

В командных дисциплинах украинцы добились лучшего результата в одиночной смешанной эстафете на этапе в Нове-Место, где после дисквалификации Германии поднялись на пятое место. В классической мужской эстафете сборная показала седьмой результат на этапе в Хохфильцене.