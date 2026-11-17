"Чей это уровень. Андорры?" Милевский высказался о сборной Украины перед матчем с Грузией

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский признался, что не ожидает победу сборной Украины в матче с Грузией в заключительный игровой день группового этапа Лиги наций. По словам экс-нападающего национальной команды, на сегодня уровень "сине-желтых" можно сопоставить с европейскими "карликами", которые никогда ни на что не претндуют.

Такое мнение Милевский выразил в комментарии порталу Sport.ua. По его словам, особенно ушгнетает ситуация с игрой в атаке подопечных Андреа Мальдеры, которые в пяти матчах сумели провести лишь два мяча в ворота соперников, а поэтому ничего хорошего от противостояния с Грузией он не ждет.

Главный тренер сборной Андреа Мальдера. Источник: УАФ

Сборная Украины по футболу

"У нас снова нет атаки. Два гола в пяти матчах – даже не знаю, чей это уровень. Андорры? Говорили, надо выиграть группу, а теперь с Грузией постараемся хотя бы не вылететь. Спасает лишь то, что у соперника все еще хуже. Вообще ни одного гола не забили, еще и Кварацхелии нет. У нас примерно та же проблема. Куча нападающих – и никого, кто доставлял бы им мячи. Хоть кто-то понимает, что Мальдера вообще делает? После всех экспериментов я не очень верю, что он вдруг начнет рисковать. На этот раз поставлю на 0:0", – сказал Милевский.

Артем Милевский. Источник: https://www.instagram.com/timi1010

Турнирная таблица группы В2 Лиги наций

Напомним, что поединок "сине-желтых" и Сакартвело состоится 17 ноября. OBOZ.UA рассказывал, где смотреть матч Украина – Грузия в Лиге наций, время начала которого 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в плей-офф Лиги наций в дивизионе С прошла сборная, которой запрещено играть с украинской национальной командой.