"Что, газ дадим с тобой?" Усик снялся с российским боксером и ответил на вызов. Видео

Александр Усик встретился с российским супертяжеловесом Арсланбеком Махмудовым во время боксерского вечера в Эр-Рияде. Россиянин предложил украинскому чемпиону провести поединок, однако тот ответил ему на английском языке.

Встреча произошла в ночь на 1 ноября в Саудовской Аравии, где состоялось шоу "Мексика против мира". Главным событием вечера стал поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Франции Кристианом Мбилли.

Усик в Эр-Рияде

Усик присутствовал на мероприятии, чтобы поддержать Альвареса. Мексиканский боксер ранее тренировался в лагере украинца перед своим выступлением в Эр-Рияде.

Усик и Махмудов. Источник: Кадр из видео

В какой-то момент к Александру подошел Махмудов, который включил камеру и обратился к нему на русском языке.

"Что, газ дадим с тобой? Как считаешь?" – спросил российский боксер, предложив Усику встретиться на ринге.

Украинец не стал отвечать на русском и ограничился короткой фразой на английском: "We will see" ("Посмотрим"). После этого Махмудов лишь рассмеялся в камеру.

Напомним, Усик ранее провел два поединка против Тайсона Фьюри, дважды победив британца по очкам. Украинец также одолел Даниэля Дюбуа и завершил выступления в супертяжелом весе в статусе абсолютного чемпиона мира.

Усик нокаутировал Дюбуа

В дальнейшем он сообщил о намерении вернуться в первый тяжелый вес.

Усик с чемпионскими поясами

Махмудов, выступающий в супертяжелой категории, в апреле 2026 года проиграл Тайсону Фьюри единогласным решением судей.