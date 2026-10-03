"Чорноморец" отказался приезжать в Киев на матч из-за обстрелов столицы

"Черноморец" отменил поездку в Киев на товарищеский матч с "Левым берегом". Одесский клуб принял решение не подвергать футболистов и сотрудников дополнительному риску из-за ситуации с безопасностью в столице и Киевской области.

Главный тренер ФК "Черноморе... Источник: ФК "Черноморец" Развернуть

Поединок изначально планировали провести 3 октября на домашнем стадионе "Левого берега". "Черноморец" должен был отправиться в Киев клубным автобусом во второй половине дня 2 октября, однако поездка не состоялась.

По информации UA-Футбол, решение связано с регулярными воздушными тревогами в Киевской области, которые происходят на фоне обстрелов баллистическими ракетами и реактивными дронами. Дополнительным фактором стали удары по мостам, соединяющим Правый и Левый берега столицы.

Россия атаковала Северный мост

В таких условиях одесский клуб решил отказаться от поездки в Киев и отменить запланированный спарринг.

При этом проведение матча в дальнейшем не исключается. Если клубы смогут договориться о новых условиях, встреча может состояться на другом стадионе Киевской области, а не на домашней арене "Левого берега".

Автобус ФК "Черноморец". Источник: ФК "Черноморец"

Окончательное решение о возможном переносе контрольного поединка пока не принято.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в субботу, 3 октября 2026 года, российский скоростной реактивный беспилотник нанес удар по Северному мосту в Киеве , что привело к повреждению дорожного полотна и контактной сети троллейбуса. В результате атаки движение транспорта по мосту в направлении с левого на правый берег Днепра было временно перекрыто.

До этого российские войска четыре раза наносили удары по Южному мосту. После ударов, нанесенных накануне, 2 октября, движение по мосту было остановлено, а в столице образовались огромные пробки.