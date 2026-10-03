"Черкаськи Мавпі" уверенно обыграли "Нико-Баскет" в Суперлиге GGBET

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 3 октября, состоятся очередные матчи Суперлиги GGBET. "Черкаськи Мавпы" уверенно обыграли "Нико-Баскет" – 89:71. Матч состоялся в СК "Надежда" в Николаеве. На протяжении трех четвертей в игре сохранялась интрига, но в заключительной четверти гости заранее обеспечили себе победу

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Николаев, СК "Надежда"

"Нико-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" (25:18, 16:20, 16:26, 14:25)

"Нико-Баскет": Симпсон (15 + 6 подборов), Лукьян (15 + 6 подборов + 5 передач), Карпюк (18 + 15 подборов), Гарбар (2 + 3 подбора + 2 блок-шота), Сафонов (6 + 2 подбора) – стартовый состав; Райт (3 + 4 подбора + 3 передачи), Бешетя (0 + 3 подбора), Володин (9), Водолазский (3 + 4 подбора), Стрижак (0), Рыжков (0 + 2 подбора).

Черкаськи Мавпы: Телли (17 + 11 передач), Марченко (16 + 3 подбора), Толмачев (16), Коровяков (18 + 9 подборов + 4 передачи), Верещака (6 + 6 подборов) – стартовый состав; Фесун (2 + 3 подбора), Упир (7 + 3 передачи), Голенков (7 + 7 подборов), Саенко (0), Андрущенко (0).

Ключевые моменты матча

В первой четверти команда Валентина Берестнева выглядела несколько агрессивнее гостей, и это привело к положительному для хозяев результату и семиочковому преимуществу по итогам отрезка – 25:18. Во второй десятиминутке противостояние продолжилось в похожем стиле, однако на этот раз с большей выгодой для "Черкасских Мавп". Подопечные Дмитрия Нагорного выиграли четверть и сократили отставание – 41:38.

После перерыва гости перехватили инициативу и быстро вышли в лидеры, эффективно работая с периметра. Забивали Марченко, Голенков, Коровяков. Хозяева же отвечали проходами под кольцо и штрафными бросками, которые, правда, не всегда были удачными. В итоге третья четверть завершилась со счетом 57:64.

На последнюю четверть матча "Черкаськи Мавпы" вышли, имея в активе преимущество в +7, но и с 4 фолами в пассиве у Коровякова и Толмачева, которые были одними из ключевых игроков в составе Нагорного на этот матч. Впоследствии к ним присоединился и Марченко, однако хозяева не смогли использовать эту уязвимость в своих интересах. Зато лидеры Черкасс, несмотря на сложные обстоятельства, провели свои минуты на площадке очень хорошо и не только остались в игре, но и привели свою команду к уверенной победе с разницей в 18 очков!

Герой матча

Четверо игроков "Черкасских Мавп" провели великолепный матч, но самым эффективным в их составе стал новичок команды – ветеран Евгений Коровяков. В его активе: 18 очков, 9 подборов и 4 передачи. Его усилия эффективно дополнили: Джордан Телли (17 очков + 11 передач), Богдан Толмачев и Кирилл Марченко, набравшие по 16 очков.

В "Нико-Баскете" лучшим игроком на паркете стал также подписанный в этом сезоне игрок – Ярослав Карпюк. В активе волынянина грозный дабл-дабл – 18 очков и 15 подборов. Свои 15 очков и 6 подборов также набрали Симпсон и Лукьян. Неплохо проявил себя с скамейки запасных Володин, реализовав 4 из 4 бросков с игры за 9 минут на паркете.

Цифры матча

59:42 – подборы в пользу "Нико-Баскета", в том числе 25 на чужом щите против 16.

39% против 39% – одинаково. Но Черкассы реализовали 31 из 78, из которых – 10/29 трехочковых (34%). Николаев – 26 из 66 и лишь 5/21 с периметра (23%)

17/20 (85%) – штрафные лучше бросали "Черкаськи Мавпы". "Нико-Баскет" реализовал 14 из 25 (56%).

16:5 – потери. Тотальное преимущество по этому показателю у гостей, которое, правда, трансформировалось лишь в 10 набранных очков (8 у "Нико-Баскета").

11:11 – ничья по очкам второго шанса. И почти равный счет по очкам, набранным запасными – 15:16 в пользу "Черкасских Мавп".