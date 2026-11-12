Из-за Украины. России грозит новое исключение с ЧМ по хоккею: что произошло

Международная федерация хоккея (IIHF) может снова исключить Россию из своих турниров после того, как организация начала новое расследование в отношении страны-агрессорки. РФ угрожают санкции из-за того, что в число участников внутренних соревнований была включена команда "Дизедь" из оккупированного Луганска.

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, написал журналист Чешской национальной телерадиокомпании Михал Душик. По его словам, Федерация хоккея России (ФХР) нарушила устав IIHF и Олимпийскую хартию, которые не признают захват страной-агрессорки регионов Украины.

Болельщик сборной России

Российские хоккеисты выступа... Развернуть

Итоги расследования могут стать новым поводом для исключения российских команд из чемпионатов мира после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал IIHF вернуть представителей РФ в свои турниры. Это постановление вызвало жесткую реакцию европейцев, которые массово отказались выходить на лед на матчи с агрессорами.

При этом позже стало известно, что двое судей, принимавших решение в пользу РФ, до заседания посещали Москву. А накануне Канада запретила россиянам въезд в страну на молодежный чемпионат мира.

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Диктатор Владимир Путин играет в хоккей. Источник: "Советский спорт"

Как сообщал OBOZ.UA, хозяйка чемпионата мира-2027 по хоккею Германия выступила против приезда сборной РФ на турнир.