Из-за матча Украина – Россия: титулованный клуб выступил с заявлением по ситуации с чемпионатом мира по хоккею

Один из самых титулованных клубов Швеции "Юргорден" поддержал бойкот европейских сборных против возвращения России в мировой хоккей. Руководство столичной команды напомнило о том, что РФ продолжает свою агрессивную и преступную войну против Украины и сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы снимать санкции.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте "Юргордена". В документе подчеркивается, что Международная федерация хоккея (IIHF) одной из главных причин отстранения россиян от турниров называла вопросы безопасности, которые остаются актуальными и на сегодняшний день.

Россия столкнулась с бойкотом в хоккее

"Спорт – часть государственной пропаганды России. Российский спорт высших достижений глубоко связан с государством. Каждая медаль, каждый образ России на льду используются для того, чтобы представить страну как полноценного и нормального члена международного сообщества. Украине предстоит играть на чемпионате мира против страны, которая совершает на нее нападение. Украина прошла квалификацию на ЧМ в Германии. От украинских игроков, чьи семьи живут под постоянными обстрелами – теперь ожидают, что они выйдут на лед против России в рамках одного турнира. Мы считаем, что шведский хоккей не должен способствовать нормализации подобной ситуации", – отметили в 16-кратном чемпионе страны.

Хоккеисты "Юргордена" во время матча. Источник: ХК "Юргорден"

Украинские болельщики напомн... Источник: УАФ Развернуть

"На протяжении четырех лет IIHF поддерживала отстранение России, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности игроков, зрителей и организаторов. Нет никаких признаков того, что эти риски исчезли. Шведские игроки, персонал и болельщики не должны подвергаться такой опасности", – резюмировали в заявлении.

На минувшей неделе стало известно, что сборные Норвегии, Финляндии, Чехии, Дании, Латвии и Швеции отказались играть с россиянами на чемпионате мира-2027. Хозяйка турнира Германия также выступила против приезда сборной РФ на турнир. А в самой РФ немедленно стали оскорблять всех европейцев.

Российских хоккеистов отстранили от ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр финского города Турку, который будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею пригрозила отказом от турнира в случае допуска россиян.