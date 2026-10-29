Чемпионат мира глазами букмекера: GGBET на SBC Summit Ukraine 2026

28 октября во Львове состоялся SBC Summit Ukraine 2026, VI Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу. Флагманское событие сообщества Sport&Business Club впервые вышло за пределы столицы: площадкой стал Barvy Event Hall во Львове. Конференция собрала более 700 участников со всей Украины: руководителей клубов, лиг и федераций, маркетологов, представителей медиа и спортсменов.

Бренд GGBET стал премиум-спонсором события и принял участие в панельной дискуссии "Не по прогнозу: ЧМ-2026 глазами букмекера". Вместе со спортивным комментатором и сооснователем MAINCAST Виталием Волочаем спикером от GGBET выступил его CEO Сергей Мищенко.

На панели разобрали реальные поведенческие аномалии чемпионата мира по футболу, в частности на основе данных GGBET. Дискуссия показала, как изменились привычки фанатов:

Новые герои вместо грандов. Норвегия и Кабо-Верде привлекали интерес на уровне топовых сборных, тогда как звездный матч Франция – Англия по популярности оказался на уровне игры 1/16 финала.

Прематч побеждает лайв. Из-за ночных трансляций 62% ставок делали до начала матчей (против привычных 30–35%). А днем почти каждая вторая ставка была экспрессом, тогда как в обычный месяц – каждая третья.

Эволюция болельщика. Фанаты хотят соревноваться мнениями, что доказывает стремительное развитие рынков прогнозов. Отвечая на этот тренд, GGBET уже разрабатывает собственную платформу.

Большая кампания и ситуативный контент. Сегодня одного рекламного блокбастера недостаточно: ситуативный контент конкурирует с ним за внимание на равных. Поэтому GGBET объединил масштабное промо "Лето большой игры" с лайв-редакцией в соцсетях.

"Для нас этот чемпионат стал крупнейшим событием года, хотя матчи проходили в три ночи. И самое интересное, что он удивил нас самих. Мы готовились к одному турниру, а получили совсем другой: с Норвегией вместо Бразилии и ставками утром за чашкой кофе вместо вечера перед экраном. Поэтому мы пришли на SBC не с советами, а с честными наблюдениями. Если после этого разговора кто-то в зале по-другому посмотрит на своего болельщика, значит, мы не зря приехали во Львов", отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET.

GGBET является партнером ведущих украинских спортивных клубов, в частности ФК "Полесье" и "Динамо" Киев, и последовательно поддерживает события, формирующие диалог между спортом, бизнесом и медиа в Украине.

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