Чемпионат доиграют… никогда? Кто переносит матчи УПЛ из-за сирен и можно ли решить эту проблему в условиях войны

Украинский элитный футбол потихоньку превращается в бесконечный сериал. Каждый третий тур – как серия с открытым финалом: доиграют ли матч и когда это вообще произойдет? Ведь уже немало игр перенесено, а мы еще даже не дошли до середины чемпионата. Можно ли спасти УПЛ? И каким может быть решение? Анализирует OBOZ.UA.

Переносили уже 8 игр!

Сезон 26/27 нашей родной УПЛ, похоже, станет абсолютным рекордсменом по количеству перенесенных и несыгранных матчей. В 12-м туре не состоялись все 8 игр первенства! Было немало случаев, когда матчи зависали в неопределенности, но клубы принципиально ждали до последнего и спасали эту статистику от катастрофы и перехода количества отложенных игр в двузначную область. К слову, из этих матчей доиграли только один.

Давайте по порядку. Все началось еще до старта нового сезона, когда в первом же туре "Динамо" попросило перенести встречу с "Левым Берегом" из-за квалификации в ЛЕ и ЛК. В итоге нет ни еврокубков, ни полноценного стартового уикенда. Теперь еще и не совсем понятно, состоится ли он, поскольку Киевская область страдает не только от сирен. Во 2-м туре пришлось отменить игру "Черноморца" против "Колоса", ведь российский дрон атаковал одесский стадион. В 6-м туре перенесли сразу два матча – "Вереса" с "Кудровкой" и "Кривбасса" против "Харькова". Первый доиграли в октябре, второй только планируют провести в конце ноября.

Россия обстреляла стадион "Ч... Источник: ГСЧС Украины Развернуть

11-й тур – главная головная боль будущей логистики. Ведь там не сыграли сразу три матча! Все они были назначены на 13:00, только в разные дни. "Колос" и "Полесье" в одной паре, а ЛНЗ и "Харьков" в другой долго ждали тишины. Но в тот день российский террор был особенно продолжительным – обе встречи так и не начались. В прошлом туре был еще один, действительно знаковый пример. В субботу "ЛБ" и "Буковина" пробегали один тайм, забили гол с рикошетом и пошли ждать отбоя. Не дождались, игру перенесли на следующий день. Но в воскресенье уже упомянутая затяжная тревога не дала начать этот матч даже в 12 часов! Из-за потенциальной угрозы эту игру перенесли во второй раз. И только она пока есть в расписании: в третий раз попытаются доиграть ее во время этой паузы на сборные. А что делать с остальными – вопрос открытый.

Очередным вызовом стала игра 12-го тура, "Харькова" против "Карпат". За ночь и утро субботы в Киеве было 4 тревоги, их сопровождали неистовые российские обстрелы энергетики, когда за несколько часов в одну область прилетело 36 баллистических ракет! Игру начали при отсутствии тревоги, с задержкой на 8 минут и проигнорировав одну желтую тревогу в столице (13:13-13:26), но другая выпала точно на начало второго тайма (14:03), и из-за нее команды на поле уже не выходили. Отбой прозвучал в 16:14 – но к тому моменту футболисты уже уехали со стадиона.

Как вообще решают, будут ли сегодня доигрывать?

В открытом доступе нет документа, который описывал бы критерии принятия решения о судьбе каждого конкретного матча УПЛ. Комментатор Виталий Волочай в своем блоге писал о случае с матчем, во время которого сирена внезапно застала Каменец-Подольский. Это была не угроза МиГ-31: российские реактивные дроны пролетели вдоль границы с Молдовой и добрались до Буковины.

Если тревога длится 1,5 часа, делегат УАФ собирает представителей клубов и арбитра и дает им бумажку, на которой они должны поставить подпись, подтверждающую, что они согласны ждать отбоя … Судя по всему, на Арене Левый Берег представитель "Карпат" свою подпись не поставил, поэтому по регламенту матч переносится на неопределенный срок Виталий Волочай, спортивный комментатор

Тогда представители "Кривбасса" и "Буковины" решили, что готовы ждать. Все же для Черновицкой области сирены звучат нечасто – и она действительно закончилась через 15 минут, матч доиграли в тот же день. А вот кто именно не дождался в субботней игре "Левого Берега" с "Карпатами", пока неизвестно. К слову, если бы команды дождались отбоя, то доиграли бы даже при солнечном свете, ведь следующей условной тишины в столице хватило бы на целый тайм. Но все же это лотерея: может повезти, а может и нет.

Мидвиков на всех не хватит

Некоторые матчи из пока что 7 перенесенных матчей УПЛ уже перепланировали, по отдельным ждем решения. Но хватит ли на всех пауз и окон посреди недели, если до зимнего перерыва остается еще 4 полноценных тура? Да и посмотрите на таблицу – как ее сейчас читать, если "Харьков" идет на четвертом месте, имея 3(!) игры в запасе? Они просто лидируют в УПЛ по очкам, но какой будет тонус команды в те мидвики, когда запланируют доигрывание?

Матч "Харькова" с "Карпатами... Источник: ФК "Харків" Развернуть

Что уж говорить о турах Первой и Второй лиг, где клубы не могут позволить себе много доигровок и переносов. Например, на этой же неделе "Інгулець" и "Куликів-Білка" запланировали начало встречи аж на утро – но доиграли только под вечер, в полной темноте, через 10 часов после стартового свистка.

Радикальные решения украинскому футболу не помогут

Самый простой, как могло бы показаться, выход из ситуации одновременно и наиболее дискриминационный. Чемпионат могут доиграть в тех областях Украины, где воздушные тревоги не такие частые. Это преимущественно западные регионы. Можно сказать, что, по крайней мере, не будет прерываний. Но будем честными: до любых областей многие вражеские дроны не долетают только благодаря Силам обороны, ведь мы знаем, что россияне продолжают совершенствовать свои беспилотники, в том числе и по дальности полета. Тем более есть еще фактор баллистики – "Оболонь" с октябрьской атакой в нескольких километрах от своей арены хорошо знает, о чем речь. Не подходит.

Есть зимний вариант – доигрывать в декабре. Но зима уже настолько внезапно пришла в Украину, что об этом варианте сразу забываем. Тем более наши клубы, в отличие от представителей АПЛ или Бундеслиги, не готовят футболистов к экстремально холодным условиям, чтобы не только отбыть 90 минут, но и что-то показать. Да и проблема блэкаутов снова актуальна. В условиях потенциальной постоянной темноты в той же многомиллионной столице мегаватт пока не хватит, чтобы обеспечить электричеством даже современный и энергоэффективный стадион "ЛБ".

Из-за все еще не доигранных... Источник: ФК "Шахтар" Развернуть

Абсолютно радикальное решение – перенести прерванные матчи на зарубежные сборы. Но в какую тогда страну лететь тому же "Харькову", чтобы собрать всех своих соперников по остановленным матчам? И получит ли такая игра вообще телеаудиторию? А если весной будут новые перенесенные матчи? Можно отказаться от привязки к выходным и играть просто посреди недели. Но это уже нарушит работу всей страны, ведь организация встречи касается не только тренерского штаба, но и условных полиции, медиков и других структур. На такое не согласится и "Шахтер", у которого впереди еще минимум 4 игры в Лиге чемпионов и нужен четкий график.

Так какое решение?

Самое простое и очевидное прямо сейчас – логичные изменения в регламенте и формате. Из того, что лежит на поверхности, нужно менять время начала: футболистам придется просыпаться в 7 утра, чтобы уже в 11 выйти на поле, зато гарантированно будет много времени на матч, и потом не придется жаловаться на переносы и неудобный график. Все остальные варианты либо неуместны, либо очень сложны в реализации.

Украинский футбол во время войны – сплошной эксперимент. Не очень понятно, кто и над кем его проводит, но если стоит задача сохранить чемпионат и хотя бы какую-то конкуренцию на уровне Европы, то Дирекция УПЛ должна идти на непопулярные шаги. Самый дешевый с точки зрения репутации вариант – очень раннее начало. Тогда, хотя бы потенциально, отмененных игр станет меньше даже в наиболее атакуемых областях.