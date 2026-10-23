Чемпиона ОИ из РФ выкинули из международной федерации. Он устроил истерику и пожаловался на заговор против России

Олимпийский чемпион Сеула-88 Михаил Мамиашвили выразил возмущение тем фактом, что его не избрали в состав бюро Объединенного мира борьбы (UWW). Представитель страны-агрессорки назвал голосование несправедливым и свидетельством якобы проявления предвзятости к россиянам.

Об этом Мамиашвили заявил в интервью порталу Sport24. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который обзывал украинцев изгоями и доносчиками, также удивился осуждению его провоенной позиции.

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Михаил Мамиашвили. Источник: "Матч ТВ"

"Эта история – продолжение тех ограничений, которые были наложены на меня несколько месяцев назад. Можно сказать, что мое неизбрание в Бюро UWW стало окончанием всех этих непонятных претензий. Это ярчайшая демонстрация той беспринципности, которая сейчас проявляется по отношению к нашей стране. Нам просто не надо жить в иллюзиях. Сегодня стремление быть мыслями и делами со своей страной почему-то осуждается в остальном мире. К сожалению, моя история – не единственный подобный пример", – сказал Мамиашвили.

Российские спортсмены на Z-м... Источник: "КоммерсантЪ" Развернуть

Михаил Мамиашвили (по центру... Источник: UWW Развернуть

Ранее этот россиян требовал от украинских спортсменов "научиться здороваться" с атлетами из РФ, а также возмутился неуважением к стране-агрессорке со стороны наших соотечественников.