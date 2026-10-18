Чемпион мира, которого Усик дважды нокаутировал, снова бросил вызов непобедимому украинцу

Британский боксер Даниэль Дюбуа (24-3, 23 КО) заявил о желании провести третий поединок с Александром Усиком после победы над Фабио Вордли. Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе уверен, что в следующей встрече сможет взять верх над украинцем, которому дважды проиграл досрочно.

17 октября Дюбуа победил Вордли в реванше в Лондоне, завершив бой во втором раунде. После поединка британец заговорил о возможной трилогии с Усиком, который остается непобежденным на профессиональном ринге.

"Безусловно, безусловно, я бы этого хотел. На этот раз мы победим. Мы допустили ошибки, но теперь выйдем победителями", – заявил Дюбуа в интервью, отвечая на вопрос о третьем бое с украинцем.

Даниель Дюбуа. Источник: WBA

В предыдущих двух встречах Усик оба раза останавливал британца. Теперь Дюбуа рассчитывает получить еще один шанс и утверждает, что учел допущенные ранее ошибки.

После победы над Вордли чемпион также высказался о силе своих ударов. По его словам, даже высокая стойкость соперника не помогла выдержать его атаки.

"У Фабио крепкая челюсть. Он известен тем, что способен выдерживать удары и терпеть, но я пробивал его. Иногда мне приходилось сдерживать себя и заново выстраивать атаку", – сказал британец.

Даниэль Дюбуа

Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен считает, что за последний год боксер существенно изменился. По его мнению, нынешний чемпион стал другим бойцом и представляет серьезную угрозу для соперников.

"Даниэль, на мой взгляд, уже не тот боксер, каким был даже год назад. Сейчас это совершенно другой боец", – отметил Уоррен.

Дюбуа и Уоррен

При этом возможный третий поединок с Усиком не является единственным вариантом для Дюбуа. Британец также упомянул чемпиона мира по версии WBC Агита Кабайела, заявив, что готов встретиться со следующим соперником в очереди.

"Я слышал разговоры о Кабайеле, но буду драться с тем, кто следующим окажется в очереди. Или с тем, кто заплатит больше", – сказал Дюбуа.

Дюбуа победил Уоррена

Уоррен рассчитывает, что в 2027 году ведущие боксеры супертяжелого дивизиона начнут объединять чемпионские пояса. По его оценке, на определение абсолютного чемпиона может потребоваться около 18 месяцев, однако первый объединительный поединок он надеется организовать уже в первом квартале следующего года.

Промоутер также допустил возвращение Усика в борьбу за чемпионские титулы. При этом конкретные сроки возможного третьего боя украинца с Дюбуа пока не названы.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом бою, который прошел 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик уверенно нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

В июле 2025-го Усик вновь побил Даниеля и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом все.