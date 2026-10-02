Чехия устроила бунт после допуска сборной России по хоккею

Чешские хоккейные команды, вероятно, пропустят зимнюю Универсиаду 2027 года в Китае после решения организаторов допустить к турниру спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Против возможных матчей с российскими хоккеистами выступил Чешский союз хоккея, что поставило под вопрос участие национальных студенческих сборных в соревнованиях.

Сборная России по хоккею

Международная федерация университетского спорта (FISU) еще в мае разрешила участие российских и белорусских спортсменов в зимней Универсиаде, которая пройдет в январе 2027 года в китайском Чанччуне. Представители этих стран должны выступать под нейтральным флагом.

Первоначально Чешская ассоциация университетского спорта (CAUS) не высказывала возражений против такого решения. Более того, в организации отмечали, что не рассматривают нейтральных спортсменов как представителей российского государства.

Однако, как сообщает Sport.cz, на прошлой неделе CAUS получила письмо от Чешского союза хоккея (CSLH), в котором федерация выразила категорическое несогласие с возможным участием чешских хоккеистов в матчах против россиян, даже если те выступают под нейтральным статусом.

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Председатель CAUS Ивана Эртлова подтвердила, что между сторонами состоялся обмен письмами. По ее словам, формально хоккейный союз не может влиять на состав студенческой сборной, однако без поддержки федерации и клубов сформировать команду будет невозможно.

"Если хоккейный союз не рекомендует своим членам участие в Универсиаде и клубы не отпустят игроков, мы не сможем собрать состав, даже если захотим поехать. Для нас определяющим является мнение Чешского союза хоккея и Международной федерации хоккея. А оно отрицательное", – заявила Эртлова.

Ивана Эртлова Источник: Sport.cz

Окончательные заявки на Универсиаду должны быть поданы до 15 октября. До этого времени CAUS планирует провести дополнительные консультации, однако глава организации признала, что вероятность участия мужской и женской хоккейных сборных Чехии выглядит крайне низкой.

"Очень вероятно, что наши хоккейные команды не примут участия в Универсиаде", – отметила Эртлова.

Она также сообщила, что свою позицию должны высказать Конференция ректоров Чехии и сами студенты, которых затрагивает ситуация. Кроме того, ассоциация намерена учитывать позицию Национального спортивного агентства, министра спорта Чехии Бориса Штястны, хоккейной федерации и профильных национальных спортивных организаций.

Сборную России по хоккею доп... Развернуть

По словам Эртловой, больше всего в этой ситуации страдают сами спортсмены. Она подчеркнула, что для многих студентов-хоккеистов Универсиада могла стать главным событием спортивной карьеры, поскольку шансов попасть в национальную сборную у них практически нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае был официально аннулирован недопуск сборной России к международным хоккейным турнирам на сезон-2026/27 был после жалобы Федерации хоккея России (ФХР).