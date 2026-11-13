"Было бы позором": в РФ набросились с насмешками на сборную Узбекистана. Она обыгрывала Россию 2:0
Россия обыграла Узбекистан
Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев резко раскритиковал сборную России за товарищеский матч с Узбекистаном. Команда Валерия Карпина проигрывала 0:2, но сумела совершить победный камбэк, однако ее игра вызвала лишь насмешки сос тороны экс-нападающего.
При этом в интервью Rusfootball Пономарев отметился традиционной для россиян пренебрежением и высокомерием в отношении соперников. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал национальную команду Узбекистана бездарностью, с которой сборная РФ устроила цирк.
Узбекистан проиграл России 2:3.
Источник: Узбекская футбольная ассоциация
Футболисты сборной России.
Источник: РФС
"Я подумал, что в цирк пришел. Потому что то, что я видел, напоминало игру медведей в хоккей в цирке. Такому сопернику надо было пять мячей забивать. Сборная Узбекистана вообще не умеет играть в футбол, а мы с этой бездарной командой возились полтора тайма и даже привезли себе мячи. Было бы позором, если бы мы проиграли", – сказал Пономарев.
Напомним, российская сборная не принимает участие в официальных матчах с февраля 2022 года. Недавно в стране-агрессорки сообщили о "бессрочном отстранении" команды от международных турнинов.
Владимир Пономарев.
Источник: ПФК ЦСКА Москва
Россияне вырвали победу у Узбекистана.
Источник: РФС
Как сообщал OBOZ.UA, тренер сборной России Валерий Карпин назвал нынешнее отстранение команды самым ужасным моментом истории, вспомнив о матчах с Украиной.
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