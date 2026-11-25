Букмекеры назвали победителя матча "Шахтер" – "Фенербахче" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" уже в среду, 26 ноября, откроет для себя вторую половину основного этапа розыгрыша Лиги чемпионов. "Горняки" под руководством тренера Арды Турана в пятом туре турнира примут в номильно домашней игре в Лондоне стамбульский "Фенербахче".

Поединок принимает стадион "Стэмфорд Бридж", который является домашним доя "Челси". Время начала игры – 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов снова в эфире! Бери больше для своих футбольных вечеров вместе с GGBET: широкая линия, топовые коэффициенты, готовые экспрессы и бетбилдеры.

Прогноз на матч "Шахтер" – "Фенербахче". Источник: GGBET

В матче "Шахтера" против "Фенербахче" эксперты GGBET считают более вероятной победу гостей – коэффициент 1,78. Тогда как шансы "Шахтера" оценивают в 3,78. Кто сильнее? Выбирай на ggbet.ua!

Отметим, что стамбульская команда в четвертом туре Лиги чемпионов сенсационно победила на своем поле английский "Ливерпуль". В сво очередь украинцы минимально проиграли в Лондоне португальскому "Спортингу". К очкому противостоянию "горняки" и "канарейки" подошли соседями по турнирой таблице.

Таблица Лиги чемпионов. Источник: УЕФА/ИИ

Реклама

21+

ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 № 128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 № 129). Указанные коэффициенты взяты с сайта GGBET.UA и актуальны по состоянию на 10:45 25.11.2026 и могут изменяться.