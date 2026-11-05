Бойкот. Сборная Франции отказалась играть с Россией и снялась с чемпионата мира по виду хоккея

Сборная Франции по следж-хоккею (разновидность хоккея на льду, в которой спортсмены с физическими ограничениями передвигаются по площадке на специальных санях) отказалась от участия в чемпионате мира в Мексике. Причиной стало возвращение российских команд на международную арену: в программе турнира предусмотрен матч французов именнопротив сборной России.

Чемпионат мира в группе C под эгидой World Para Ice Hockey (WPIH) пройдет с 8 по 13 декабря 2026 года в городе Метерес (пригород Мехико). Сборная Франции должна была встретиться с российской командой 10 декабря.

5 ноября Французская федерация хоккея на льду (FFHG) опубликовала официальное заявление, в котором объяснила свое решение последствиями вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября. Суд разрешил вернуть российские национальные команды к соревнованиям под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Сборная Франции по следж-хоккею. Источник: instagram.com/hockey_fra/

В FFHG выразили сожаление по поводу этого решения и заявили, что оно недостаточно учитывает организационные проблемы, с которыми могут столкнуться организаторы международных турниров. По информации французской федерации, после объявления о возможном возвращении России несколько национальных организаций сообщили об отказе проводить матчи против российских сборных. Кроме того, отдельные города отказались принимать соревнования с их участием, а некоторые государственные органы объявили об ограничениях на въезд российских команд.

Французская федерация подчеркнула, что чемпионат в Мексике проводится независимо от IIHF, однако участие российской сборной и запланированная встреча с ней не позволяют гарантировать нормальное проведение турнира в сложившихся обстоятельствах.

Сборная Франции по следж-хоккею. Источник: instagram.com/hockey_fra/

В заявлении также отмечается, что решение об отказе от чемпионата затронет спортсменов и тренерский штаб, которые готовились к соревнованиям. Руководство FFHG выразило сожаление в связи с последствиями для национальной команды.

Отдельно французская федерация обратила внимание на возможные проблемы с организацией других международных турниров после возвращения российских сборных.

"Возвращение российских сборных также может осложнить проведение международных чемпионатов, повлиять на переходы между дивизионами и поставить под угрозу участие женской сборной Франции в чемпионате мира в элитной группе в ноябре 2027 года", – уверены во французской федерации.

В заключительной части заявления была подтверждена поддержка Украины.

"С начала войны FFHG оказывала поддержку украинской хоккейной федерации, в частности помогала с размещением во Франции юных украинских хоккеистов, прибывших самостоятельно или в сопровождении матерей и сестер", – говорится в тексте.

Французские пара-хоккеисты. Источник: instagram.com/hockey_fra/

Также французская организация сообщила, что продолжит следить за развитием ситуации в международном хоккее. В 2028 году Франция выступит организатором чемпионата мира среди женских сборных в элитном дивизионе.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу шесть европейских хоккейных федераций выступили против проведения матчей своих национальных сборных с командой России на чемпионате мира 2027 года, который должен состоятся в Германии. К бойкоту присоединились Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Чехия и Латвия после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), открывшего российским хоккеистам путь на международные соревнования.