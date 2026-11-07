БК "Днепр" добыл яркую победу над "Черкаськими Мавпами" в Суперлиге GGBET

В первом матче субботнего игрового дня чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET Днепр уверенно обыграл Черкасские Мавпы. Команда Владимира Коваля одолела соперника с преимуществом в 38 очков, обеспечив себе пятую победу в сезоне.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Днепр, КСК Шинник

Днепр – Черкасские Мавпы 98:60 (23:12, 24:19, 26:10, 20:25)

Днепр: Колдомасов (7 + 2 подбора + 6 передач), Сорочан (15 + 5 подборов + 2 передачи), Сипало (17 + 9 подборов), Тимофеенко (19 + 5 подборов + 2 передачи), Закурдаев (11 + 4 подбора + 4 передачи) – старт; Смитюх (7 + 7 подборов), Бондарчук (0 + 4 подбора), Дубоненко (5), Загреба (17 + 8 подборов), Горобченко (0 + 4 передачи).

Черкасские Мавпы: Телли (9 + 4 подбора + 3 передачи), Марченко (2 + 4 подбора + 2 передачи), Упырь (13 + 3 передачи), Коровяков (10 + 3 подбора), Комагум (1 + 2 подбора + 2 передачи) – старт; Фесун (6 + 3 подбора), Голенков (3 + 3 подбора +3 передачи), Толмачов (8), Верещака (8 + 2 подбора).

Днепр – Черкасские Мавпы. Источник: ФБУ

Ключевое из матча

Игра в Днепре началась с чемпионского доминирования хозяев паркета: подопечные Владимира Коваля совершили рывок 13:1 на старте и выиграли четверть с двукратным преимуществом (23:12), реализовав 10 из 14 бросков. В следующей десятиминутке игроки Днепра почти довели отрыв до 20 очков, однако несколько удачных попыток гостей отложили такое развитие событий до третьей четверти, в начале которой днепряне все же убежали от соперника на +20. Хозяева контролировали и "краску", и периметр. Гости еще активнее искали счастья на дальней дистанции, и порой им это удавалось весьма неплохо, однако колоссальное преимущество Днепра на щитах и в трехсекундной зоне не позволяло Черкасским Мавпам хотя бы минимально перехватить инициативу.

На заключительный отрезок матча команды вышли уже с разницей в 32 очка в пользу подопечных Владимира Коваля, выигравших предыдущую четверть со счетом 26:10. Чтобы спасти игру, гостям нужно было совершить что-то невероятное, и вполне предсказуемо, что такого большого камбэка игрокам Дмитрия Нагорного не удалось.

98:60 – разгромная победа Днепра

Герой матча

Даниил Сипало. За 26 минут на площадке набрал 17 очков и сделал 7 подборов, реализовав 7/7 с игры. Показатель эффективности – 23 (самый высокий в матче). Вместе с этим пятеро игроков Днепра набрали более 10 очков, а самым результативным стал Станислав Тимофеенко – 19 очков.

У Черкасских Мавп 13 очков в свой актив добавил Илья Упырь, еще 10 набрал Евгений Коровяков.