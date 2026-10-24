БК "Днепр" нанес второе поражение в сезоне "Запорожью" в Суперлиге GGBET

В чемпионате Украины по баскетболу состоялся центральный матч недели в Суперлиге GGBET Матч завершился победой чемпиона "Днепра" на своей площадке над лидером чемпионата "Запорожьем" со счетом 92:88.

По итогам матча Запорожье опустилось с первого на третье место в турнирной таблице, а Днепр поднялся на вторую позицию, уступая Киев-Баскету только из-за меньшего количества сыгранных матчей.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Днепр, Шинник

Днепр – Запорожье 92:88 (12:15, 29:20, 25:26, 26:27)

Днепр: Закурдаев 13, Тимофеенко 12 + 6 подборов, Бондарчук 7, Сипало 0, Горобченко 0 – старт; Дубоненко 24, Конев 13 + 5 подборов, Сорочан 8 + 5 подборов, Смитюх 8, Колдомасов 7

Запорожье: Мартынов 28 + 9 подборов, Илеледжи 17, Николайчук 17, Буц 14 + 8 подборов, Пауэлл 2 + 6 подборов – старт; Петренко 8, Величко 2, Киктев 2, Климанов 0

Главное о матче

Запорожье лучше начало игру – Днепр впервые набрал очки лишь в конце пятой минуты, к тому моменту уступая 0:10. В итоге Сипало и Горобченко заменили, и они больше не появлялись на площадке.

В итоге Днепр выровнял игру, а во второй четверти вышел вперед. В третьей четверти Днепр уже контролировал игру, поведя с преимуществом в +14. Запорожье билось до последнего и в концовке сократило отставание до 4 очков, но спастись не сумело.

Днепр – Запорожье. Источник: ФБУ

Герой матча

Игорь Дубоненко своими дальними попаданиями во второй четверти помог команде переломить ход игры в ее пользу, а во второй половине матча его очки помогли создать отрыв. В итоге Дубоненко набрал 24 очка – 3/3 двухочковых, 4/7 трехочковых, 6/7 штрафных.

У Запорожья отличную игру провел Дмитрий Мартынов, который набрал 28 очков, добавил 9 подборов и 4 передачи.

Цифры матча

38-32 Запорожье выиграло подборы в этом матче

9 – всего 9 подборов собрали игроки Днепра на чужом щите

23 результативные передачи отдали игроки Днепра в этом матче, что является рекордом сезона

60 очков набрали запасные игроки Днепра – еще один рекорд сезона Суперлиги

17-17 по очкам в быстрых отрывах, команды пытались играть в быстрый баскетбол

28 очков Мартынова – рекорд результативности в одном матче этого сезона Суперлиги