БК "Днепр" с рекордом сезона добыл разгромную победу в Суперлиге GGBET

Днепр на своей площадке одержал разгромную победу над Хмельницким со счетом 108:61 на старте тура регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Днепр, СКК Шинник

Днепр – Хмельницкий 108:61 (20:17, 23:15, 31:11, 34:18)

Днепр: Сорочан 17, Сипало 16 + 5 подборов, Горобченко 13, Тимофеенко 10 + 10 подборов, Дубоненко 4 – старт; Конев 13, Смитюх 13 + 6 подборов + 6 передач, Бондарчук 9, Закурдаев 7, Загреба 4, Колодомасов 2

Хмельницкий: Ланди 19, Липовцев 10, Мельник 9, Лавдей 6 + 15 подборов + 4 блок-шота, Бачурин 2 – старт; Кузьмин 5, Гуля 5, Потеев 3, Островерх 2, Батийчук 0

Днепр – Хмельницкий. Источник: ФБУ

Главное о матче

До середины второй четверти на площадке шла равная борьба, но сначала Днепр совершил рывок 12:0, что позволило уйти на большой перерыв с преимуществом 43:32. Еще один рывок 11:0 в начале третьей четверти фактически снял вопрос о победителе. Затем Днепр порадовал местную публику несколькими яркими моментами, впервые в сезоне набрал 100 очков и довел дело до разгрома.

Герой матча

У Днепра очки набрали все 11 игроков, выходивших на площадку, шестеро из них набрали 10+ очков, но отметим капитана Станислава Тимофеенко, оформившего дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.

Днепр – Хмельницкий. Источник: ФБУ

Цифры матча

108 очков Днепра – рекорд сезона по результативности одной команды

65 очков за вторую половину – еще один командный рекорд сезона Суперлиги от Днепра

34 очка – также рекорд результативности сезона. Днепр установил его за отдельную четверть – рекордной стала последняя десятиминутка матча

+47 – преимущество Днепра чуть не дотянуло до рекордного. В октябре Харьковские Соколы обыграли Черкасские Обезьяны с преимуществом +48 очков.

49-32 Днепр выиграл борьбу под щитами. Из 32 подборов Хмельницкого – 15 у Лавдея

8 трехочковых забил Днепр в этом матче, 28% результативности (8/28)

31 очко набрали игроки Днепра после потерь соперника

62 очка из трехсекундной зоны, из них 25 очков – второго шанса у Днепра. Хмельницкий набрал всего 4 очка второго шанса и 24 очка из краски

Что дальше

Днепр завтра, 29 ноября, сыграет против Прикарпатья-Говерлы, а Хмельницкий встретится с Запорожьем