Биатлонисток сборной Украины дисквалифицировали, не допустив к первой гонке сезона на Кубке IBU. Стала известна причина

Спортсменки так и не смогли стартовать.

Украинские биатлонистки Валерия Шейгас и Ирина Шевченко не смогли стартовать в первой гонке сезона Кубка IBU 2026/27. Обе спортсменки получили дисквалификации перед женским спринтом на 7,5 км в шведском Идре 26 ноября из-за проблем с лыжами, которые не прошли обязательную проверку технического состояния.

Валерия Шейгас. Источник: biathlon.com.ua

Как сообщили в Федерации биатлона Украины, инвентарь Шейгас и Шевченко не соответствовал требованиям регламента. Предстартовый контроль на соревнованиях IBU предусматривает проверку лыж, в том числе на наличие запрещенных фторсодержащих составов. После выявления нарушений обе биатлонистки получили статус DSQ в протоколе и не были допущены на дистанцию.

статус DSQ в протоколе

Для Шейгас и Шевченко спринт в Идре должен был стать первой гонкой на взрослом уровне в нынешнем сезоне. Однако из-за дисквалификации они не смогли провести запланированные старты.

Ирина Шевченко. Источник: biathlon.com.ua

После отстранения двух украинок в женском спринте выступили три представительницы сборной. Лилия Стеблина заняла 43-е место, Дарина Чалык финишировала 59-й, а Ксения Приходько стала 71-й. Ни одна из украинок не попала в топ-40, который дает очки в зачете Кубка IBU.

Дисквалификация касается только спринта 26 ноября. Шейгас и Шевченко смогут выйти на старт следующей женской гонки в Идре в субботу, 28 ноября.