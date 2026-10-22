Биатлонисток массово дисквалифицировали на международном турнире в Германии из-за нового правила. Что нарушили спортсменки

Три спортсменки не смогли завершить женский суперспринт на фестивале Loop One в Мюнхене 18 октября из-за нарушения обновленных требований Международного союза биатлонистов (IBU). Среди дисквалифицированных оказалась чешская биатлонистка Люция Харватова, допустившая ошибку при подходе к огневому рубежу, пишет ski-nordique.net.

Всего в серии стартовали 15 участниц, трое из них получили дисквалификации за одинаковое нарушение. Помимо Харватовой, судьи наказали датчанку Леонору Ренхеде и гречанку Константину Харалампиду.

Loop One прошел в Мюнхене 18 октября

Какое правило нарушили биатлонистки

С нового сезона IBU ужесточил требования к обращению с винтовкой на огневом рубеже. Теперь спортсменам разрешено касаться оружия, в том числе его ремня, только после того, как они встанут на стрелковый мат.

Ранее биатлонисты могли начинать снимать винтовку с плеча еще на подходе к рубежу. Нарушением считалось прежде всего неправильное положение оружия при уходе с огневого рубежа.

Лиза Витоцци уходит с огневого рубежа

Теперь правила регулируют оба этапа. После завершения стрельбы винтовка должна быть надежно закреплена на спине до возобновления движения. Если спортсмен покидает мат с неправильно зафиксированным ремнем, он обязан немедленно остановиться и исправить положение оружия, не создавая помех другим участникам.

Харватова признала нарушение

По информации чешской федерации биатлона, Харватова коснулась ремня винтовки непосредственно перед тем, как заняла свое место на огневом рубеже. В интервью чешскому телевидению спортсменка признала ошибку.

"С лета действует новое правило, согласно которому трогать оружие и просовывать руку под ремень можно только после того, как ты встал на мат", – объяснила биатлонистка.

С нового сезона в биатлоне новое правило

Для Харватовой нарушение стало следствием привычного движения, которое теперь запрещено регламентом. При этом даже без дисквалификации чешская спортсменка вряд ли вышла бы в финал: на первой стрельбе лежа она допустила четыре промаха.