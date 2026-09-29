Без шансов. Суперкомьютер обновил прогноз на результат Украины в Лиге наций

Сборная Украины по футболу удачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. "Сине-желтые" под руководством Андреа Мальдеры обыграли на выезде Венгрию, а зачем сыграли вничью с Грузией в Тбилиси, что позволило им возглавить квартет вместе с представителями Северной Ирландии.

Суперкомпьютер компании Football Metts Data обновил свой прогноз на итоговое положение команд в турнирной таблицы группы 2 дивизиона В турнира. После обработки 10 тысяч симуляций машина практически не имеет сомнений в том, что украинцы финишируют первыми и выйдут в элиту Лигу наций.

Гравці збірної України Источник: УАФ

Андреа Мальдера Источник: УАФ

Шансы на это компьютер поднял сразу на 20% – до 68,6. По итогам расчетов, украинская сборная наберет 11-12 очков и будет недосягаемой для соперников. Интересно, что североирландцы стали котироваться вторыми, хотя перед началом турнира машина отводила им роль явных аутсайдеров.

Свой следующий матч наша команда проведет именно против британцев. Игра состоится в словацкой Трнаве 2 октября. У украинцев будет отличная возможность поквитаться за болезненное поражение на Евро-2016.

Турнірна таблиця групи 2 див... Источник: УЄФА Развернуть

Прогноз щодо результатів гру... Источник: Football Meets Data Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера назвал трех футболистов, за которых не стыдно в матче с Грузией.